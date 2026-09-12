Resumen: La Fiscalía imputó a alias ‘Chalá’, señalado cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc, por su presunta participación en el secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño. Según la investigación, habría ordenado asesinarlo tras señalarlo de colaborar con la fuerza pública. El procesado no aceptó los cargos.

Fiscalía imputa a alias ‘Chalá’ por secuestro y homicidio del periodista Mateo Pérez en Briceño

El periodista independiente Mateo Pérez Rueda fue interceptado por hombres armados cuando se movilizaba hacia la vereda Palmichal, en zona rural de Briceño, Antioquia, donde realizaba labores relacionadas con su trabajo. El comunicador fue llevado hasta una escuela del sector y posteriormente asesinado, en hechos ocurridos el 5 de mayo de 2026.

Por este caso, la Fiscalía General de la Nación judicializó a John Edison Chalá, alias ‘Víctor Chalá’, señalado como cabecilla del autodenominado frente 36 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de participar en los hechos que terminaron con la muerte del periodista.

El periodista fue llevado hasta una escuela

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, Pérez Rueda se desplazaba en motocicleta hacia la zona rural cuando fue interceptado por un grupo armado. Los hombres lo trasladaron hasta el centro educativo de un caserío del sector, donde posteriormente habría llegado alias ‘Víctor Chalá’.

Según la Fiscalía, el señalado cabecilla habría intimidado al periodista para preguntarle por su presencia en el lugar y por las actividades que estaba desarrollando. Además, le habría quitado su teléfono celular para revisar las conversaciones recientes.

Durante esa revisión, habría encontrado un chat con un integrante del Ejército Nacional. Este contacto, al parecer, llevó a que Chalá señalara al comunicador de colaborar con la fuerza pública.

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La investigación apunta a una orden para asesinarlo

Las evidencias recopiladas por las autoridades señalan que alias ‘Víctor Chalá’ presuntamente disparó contra Pérez Rueda con el propósito de obligarlo a entregar información. Sin embargo, ante la negativa del periodista, habría ordenado a integrantes de su estructura que cavaran un hueco y le causaran la muerte.

El cuerpo de Mateo Pérez Rueda fue recuperado dos días después por una comisión humanitaria. Al momento de encontrarlo, no fueron ubicados sus documentos personales ni el teléfono celular que, según la investigación, había sido arrebatado durante el procedimiento.

Alias ‘Víctor Chalá’ no aceptó los cargos

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a John Edison Chalá los delitos de secuestro, tortura, desaparición forzada y homicidio, todos en circunstancias agravadas.

La Fiscalía también le atribuyó el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Pese a la gravedad de los cargos formulados, alias ‘Víctor Chalá’ no aceptó las acusaciones realizadas por la Fiscalía dentro del proceso judicial relacionado con el secuestro y homicidio del periodista.