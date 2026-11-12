¡Otro gramófono! Carlos Vives ganó el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

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Resumen: Carlos Vives se llevó el Latin Grammy 2026 a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por El Último Disco Vol. 1, una producción grabada con su banda que rinde homenaje al vallenato y al acordeonero Egidio Cuadrado, con colaboraciones de Juan Luis Guerra, Niña Pastori e Israel Romero. Con este premio, el samario suma 19 gramófonos en su carrera, según la Academia Latina de la Grabación. La 27.ª entrega de los Latin Grammy se celebra en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con Karol G, Shakira, Juanes, Feid y Fonseca entre los colombianos destacados de la noche.

¡Gran noche para el vallenato y para Colombia! El cantante samario Carlos Vives se llevó este jueves 12 de noviembre el Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por su producción ‘El Último Disco Vol. 1’, durante la 27.ª entrega de estos premios, que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos.

El gramófono se entregó durante la Premiere, la ceremonia previa que comenzó a las 3:00 p. m., hora colombiana, y en la que la Academia Latina de la Grabación anuncia a los ganadores de la mayoría de categorías de la noche. La gala principal se desarrolla durante la noche en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con presentaciones musicales en vivo y la entrega de los reconocimientos más importantes de la música latina.

‘El Último Disco Vol. 1’ representa un nuevo capítulo en la carrera del artista, una producción que celebra sus raíces musicales y rinde homenaje al vallenato, el género que lo ha acompañado durante toda su trayectoria. El trabajo fue grabado junto a su banda en sesiones conjuntas de estudio, con el propósito de conservar la energía de las interpretaciones en vivo.

Además, el álbum incluye un homenaje al acordeonero Egidio Cuadrado, el músico que acompañó a Vives durante décadas en discos y tarimas, y que falleció hace apenas unas semanas dejando un profundo vacío en el vallenato. La producción también cuenta con colaboraciones con artistas de la talla de Juan Luis Guerra, Niña Pastori e Israel Romero, lo que la convierte en una verdadera celebración de la música de raíz.

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Con este nuevo reconocimiento, el samario sigue engrosando una de las vitrinas más importantes de la música colombiana. A lo largo de su carrera ha acumulado 19 premios y 49 nominaciones al Latin Grammy, de acuerdo con el registro de la Academia Latina de la Grabación.

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Entre sus gramófonos más recordados están el de Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’, que ganó en 2023, y el de Mejor Álbum Tropical Contemporáneo por ‘Cumbiana II’, en 2022. También se llevó el premio a Mejor Canción Pop/Rock junto a Fito Páez por ‘Babel’, una colaboración que dio la vuelta al mundo.

Y no es todo: en 2024 la propia Academia lo había exaltado como Persona del Año, un reconocimiento a su aporte a la música latina y a su labor por llevar los sonidos de la costa Caribe colombiana a los escenarios más importantes del planeta.

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La ceremonia de este año reúne a reconocidos intérpretes de la música latina. Entre los artistas colombianos que llegan con nominaciones y presentaciones se encuentran Karol G, Shakira, Juanes, Feid y Fonseca, figuras que generan gran expectativa durante la entrega de los gramófonos. Karol G y Shakira, además, también figuran entre las artistas más galardonadas de la noche, en una edición que reúne a representantes de distintos géneros y países.

Nacido en Santa Marta, Carlos Vives se ha destacado por llevar los sonidos del vallenato y la música colombiana a escenarios internacionales, mezclando los ritmos tradicionales con pop y rock. Con este galardón por ‘El Último Disco Vol. 1’, el artista continúa consolidando su vínculo con las raíces musicales del país y demuestra que el vallenato sigue más vigente que nunca.

La noche de los Latin Grammy 2026 todavía continúa en Las Vegas y Colombia sigue con expectativa lo que pueda pasar con sus representantes en las categorías principales de la gala, que promete grandes presentaciones y más de una sorpresa para la música nacional.