¡Prepárese! Así podrá ver los Latin Grammy 2026 en Colombia: hora, dónde verlos y colombianos nominados

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Resumen: Guía de los Latin Grammy 2026: fecha, hora en Colombia, dónde verlos por TV y streaming, presentadora, artistas confirmados y colombianos nominados, con Karol G, Juanes, Feid, Fonseca y Grupo Niche.

La música latina ya tiene fecha para su noche más grande. Los Latin Grammy 2026 celebrarán su edición número 27 este jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, y Colombia llega con una delegación de lujo: Karol G, Juanes, Feid, Fonseca y Grupo Niche, entre otros, buscarán llevarse el gramófono a la casa.

Si no se quiere perder ni un minuto de la premiación, aquí le dejamos la guía completa con la hora, los canales, la presentadora y todos los detalles que debe tener en cuenta para seguir la gala desde Colombia.

¿A qué hora empiezan los Latin Grammy 2026 en Colombia?

La ceremonia principal arrancará a las 8:00 p. m., hora de Colombia, y tendrá una duración aproximada de tres horas. Pero la fiesta empieza mucho antes: la cadena TNT tendrá una antesala con la alfombra roja desde cerca de las 7:00 p. m., y la llamada Premiere del Latin Grammy, en la que se entregan buena parte de los premios de las categorías técnicas y de géneros específicos, está programada desde las 3:00 p. m.

Ojo con ese dato: varios artistas colombianos podrían conocer sus primeros resultados desde la tarde, mucho antes de que empiece la transmisión principal. En total se entregarán premios en 60 categorías, correspondientes a trabajos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

¿Por dónde ver la premiación?

En Colombia y el resto de Latinoamérica, la gala se podrá seguir en vivo por la señal de TNT y en streaming a través de HBO Max. En Estados Unidos, TelevisaUnivision la transmitirá por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX. Además, la agencia The Associated Press anunció una transmisión especial de la alfombra roja por YouTube antes de la ceremonia.

La encargada de conducir la noche será una vez más la actriz y presentadora puertorriqueña Roselyn Sánchez, que llega a su décima presentación al frente de estos premios, toda una institución de la gala.

Karol G y la nómina colombiana que va por el gramófono

La Bichota vuelve a ser protagonista. Llega con siete nominaciones: su álbum Tropicoqueta compite por Álbum del Año y Mejor Álbum de Música Urbana; Coleccionando Heridas, junto a Marco Antonio Solís, pelea por Grabación del Año y Canción del Año; Dile Luna, con Eddy Lover, está en Mejor Interpretación Urbana; Verano Rosa, con Feid, aparece en Mejor Interpretación Reggaeton, y Ese Hombre Es Malo compite como Mejor Canción Regional Mexicana.

Y en esa categoría de Mejor Álbum de Música Urbana habrá varios colombianos: ahí también están Omerta, de J Balvin y Ryan Castro, y Borondo (5020 Rcrds Sessions), de Beéle. Feid, además de la nominación compartida con Karol G, compite en solitario con Se Lo Juro Mor en Mejor Interpretación Urbana.

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Juanes llega con Juanesteban a Mejor Álbum Pop/Rock y con Humano, su colaboración con Vivir Quintana, a la codiciada Canción del Año. En la salsa, Grupo Niche defiende Más Que Palabras, mientras que en el tropical Fonseca compite con Antes Que El Tiempo Se Vaya y Greeicy con Candela en Mejor Álbum Tropical Contemporáneo. El productor Juan Pablo Vega también figura entre los candidatos a Productor del Año por su trabajo con artistas como Feid, Esteman y Caloncho.

El que encabeza la lista general de nominaciones es el productor y compositor Edgar Barrera, con 10 candidaturas. Detrás vienen Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y Ca7riel & Paco Amoroso, con siete cada uno, y Mon Laferte y Silvana Estrada, con seis.

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Shows en vivo y homenajes

Sobre el escenario del MGM Grand habrá varios acentos colombianos: Karol G, Juanes, Feid, Fonseca y Grupo Niche están confirmados para cantar en vivo. Compartirán cartel con Rosalía, Anitta, Daddy Yankee, Jorge Drexler, Mon Laferte, Carín León, Bizarrap, Rawayana, Nathy Peluso, Kany García, Milo J y Grupo Frontera, además de Bad Gyal, Sofía Reyes, Niña Pastori, Reik, Silvana Estrada, Luis Enrique, The Warning y Yami Safdie, entre otros.

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Uno de los momentos más esperados será el reconocimiento a Daddy Yankee, elegido Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación. El puertorriqueño también cantará en la gala y compite junto a Bizarrap con las Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 en Mejor Interpretación Urbana. La noche incluirá además un homenaje al fallecido compositor mexicano José Alfredo Jiménez, en un segmento producido por Edgar Barrera.

Así que ya lo sabe: este jueves 12 de noviembre, desde las 3:00 p. m. con la Premiere y a las 8:00 p. m. con la gala principal, Colombia tendrá una cita con los Latin Grammy 2026. Con representantes en el pop, la música urbana, la salsa, el tropical y la producción, las chances de que el acento paisa y colombiano suene fuerte en Las Vegas son más que reales.