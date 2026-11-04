¡Qué orgullo! Carlos Vives es uno de los 50 referentes iberoamericanos de Forbes España

Resumen: Carlos Vives fue incluido por Forbes España en su primera lista de 'Los 50 referentes iberoamericanos que están transformando España', en la que también aparece Shakira. La revista destaca su papel como pionero de un nuevo sonido hispanoamericano, sus más de 20 millones de álbumes vendidos, 10.000 millones de reproducciones y sus 19 Latin Grammy. El samario, que también hizo parte del consejo asesor que creó el listado, sigue de gira con su Tour Al Sol y cerrará el año con concierto en Cartagena.

Carlos Vives sigue cosechando reconocimientos fuera de Colombia. El cantante samario fue incluido en la lista “Los 50 referentes iberoamericanos que están transformando España”, publicada este 4 de noviembre de 2026 por Forbes España, en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrolla en Madrid.

Se trata de la primera lista que la edición española de la revista dedica a Iberoamérica. La selección reúne a líderes empresariales, figuras institucionales y artistas de la región que tienen una presencia destacada en España y que, con su trabajo, contribuyen a transformar diferentes sectores. Junto a Vives aparece otra colombiana de peso: Shakira.

Y el papel del intérprete de “La bicicleta” no se quedó solo en aparecer en el listado. Carlos Vives también hizo parte del Consejo Asesor de doce miembros que participó en la creación de esta primera edición. Ese grupo fue conformado por Andrés Rodríguez, editor de Forbes España, e integran personalidades como María Fernanda Espinosa, expresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y Juan Luis Cebrián, académico de la Real Academia Española y fundador del diario El País.

“Pionero de un nuevo sonido hispanoamericano”

En el perfil que le dedicó la revista, Forbes España presenta al samario como un “pionero de un nuevo sonido hispanoamericano” y resalta su papel en la transformación de la música colombiana y en la expansión del vallenato hacia escenarios internacionales. La publicación destaca que Vives fue uno de los artistas que abrió el camino para combinar los sonidos tradicionales del país con propuestas modernas, llevando las raíces colombianas a públicos de todo el mundo.

Las cifras que respaldan esa trayectoria son contundentes: más de 20 millones de álbumes vendidos, 10.000 millones de reproducciones, dos premios Grammy y 19 Latin Grammy. En 2024, además, recibió el reconocimiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, un homenaje a su carrera y a sus aportes a la música latina. Forbes también subraya su rol como embajador de la cultura colombiana, al promover las tradiciones, los sonidos y la identidad del país a través de su trabajo artístico.

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Universo Vives: mucho más que música

La apuesta del cantante por la cultura colombiana no se limita a los escenarios. A lo largo de su carrera ha desarrollado varias iniciativas que hacen parte de su proyecto Universo Vives, un conjunto de negocios y propuestas culturales que buscan preservar y proyectar la identidad del país.

Allí están Cumbia House, un espacio dedicado a la música en vivo, el teatro y la gastronomía; Gaira Música Local, un sello independiente que también funciona como plataforma para nuevos talentos; y Río Grande, una escuela y productora de experiencias que conecta a niños y jóvenes con las músicas de Colombia y del mundo. También hacen parte Tras La Perla, la iniciativa enfocada en el desarrollo de Santa Marta y el Caribe, y La Torre de Lata, un centro creativo que integra estudios de grabación, producción musical y creación audiovisual. Este universo está liderado por Claudia Elena Vásquez, gerente general del proyecto.

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Un vínculo con España que sigue vigente

La relación musical de Carlos Vives con España también se refleja en sus trabajos más recientes. Una de las muestras es la nueva versión del clásico “Sombra Perdida”, grabada en parte en Sevilla junto a Niña Pastori y Josemi Carmona.

La canción hace parte de su producción El último disco, Vol. 1, álbum que competirá por el Latin Grammy a Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato el próximo 12 de noviembre en Las Vegas. Además, el artista tiene confirmada su participación en Los 40 Music Awards, evento que se realizará en Barcelona el 20 de noviembre.

El Tour Al Sol no para

Mientras suma reconocimientos, el samario sigue recorriendo escenarios internacionales con su gira Tour Al Sol. La próxima parada será Lima, Perú, el 7 de noviembre, y después llegará a Pamplona, España, el 3 de diciembre, para celebrar el Día de Navarra.

La agenda también contempla conciertos el 13 de diciembre en Plato, Magdalena; el 19 de diciembre en Iztapalapa, México; y una presentación el 31 de diciembre en Cartagena, con la que cerrará el año. El recorrido continuará durante 2027, con nuevas fechas previstas a partir de abril.

Con esta inclusión en la lista de Forbes España, Carlos Vives reafirma su presencia en la escena internacional y el alcance de una carrera que ha llevado la música y la cultura colombiana a públicos de todo el mundo.