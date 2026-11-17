Foto de archivo

Resumen: La ofensiva conjunta en Nariño dejó un amplio inventario de incautaciones y tuvo una intervención en la cárcel de Pasto.

La Operación Tiger desplegada en Nariño puso bajo la lupa de las autoridades a seis presuntos cabecillas de estructuras criminales. La intervención reunió a la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación, con procedimientos en diferentes puntos del departamento y una acción en la cárcel de Pasto.

El balance conocido da cuenta de 56 personas capturadas y 33 diligencias de allanamiento y registro. Se trata de resultados operativos reportados por las autoridades, que deberán ser valorados en los procesos correspondientes para establecer la responsabilidad individual de los detenidos.

Operación Tiger: las capturas en Nariño

De acuerdo con el reporte institucional, 40 capturas se efectuaron mediante orden judicial y 16 en flagrancia. Ambas modalidades hacen parte del balance general divulgado sobre la ofensiva, desarrollada de manera conjunta por las tres instituciones.

Entre los capturados se encuentran seis personas señaladas de ejercer como cabecillas. Esa condición corresponde al señalamiento de las autoridades sobre el papel que presuntamente desempeñaban dentro de las organizaciones investigadas y no equivale a una condena.

Los allanamientos y registros buscaron afectar las capacidades de las estructuras delincuenciales que operan en el territorio nariñense. El despliegue combinó las acciones de la Fuerza Pública con el trabajo investigativo de la Fiscalía para avanzar en los casos relacionados con estos grupos.

Lea también: Rescatan a comerciante secuestrado en Kennedy: hay dos capturados y un adolescente aprehendido

Armas, dinero y vehículos en el balance

La Operación Tiger también dejó un inventario de elementos incautados durante los procedimientos. Las autoridades reportaron cuatro armas de fuego y 32 cartuchos de diferentes calibres, además de cinco cilindros de gas.

A esos hallazgos se sumaron 2.219 gramos de sustancias estupefacientes y $18 millones 256 mil en efectivo. El reporte presenta esos elementos como parte de los resultados de la intervención contra las organizaciones investigadas en Nariño.

En materia de comunicaciones, el inventario incluye diez teléfonos celulares y tres radios. La información conocida también registra la recuperación de cuatro vehículos: dos automóviles y dos motocicletas.

Las verificaciones sobre la procedencia de estos elementos y su posible relación con las actividades ilegales forman parte del trabajo de las autoridades. Por ahora, el balance de incautaciones no permite atribuir por sí solo un delito específico a cada una de las personas detenidas.

La intervención llegó a la cárcel de Pasto

Otro de los escenarios de la Operación Tiger fue el centro penitenciario de Pasto. Allí se reportó la captura de una persona por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de estupefacientes.

En el registro efectuado dentro del establecimiento, los uniformados encontraron diez celulares y 21 armas cortopunzantes. El inventario de esa intervención es distinto del descrito para los demás procedimientos en el departamento.

También fueron halladas 13 papeletas de marihuana, 11 pipas y nueve cargadores para dispositivos móviles. Estos objetos hacen parte del reporte de resultados correspondiente a la acción en la cárcel de la capital nariñense.

Lea también: Bogotá reportó 492 capturas en una semana y golpes contra cinco estructuras criminales

El proceso judicial deberá establecer responsabilidades

El balance permite conocer la dimensión de los procedimientos, pero las capturas no sustituyen las decisiones de los jueces. Las actuaciones judiciales deberán establecer qué participación habría tenido cada detenido y cuál era su presunta relación con las estructuras investigadas.

En particular, las investigaciones deberán esclarecer el papel de las seis personas señaladas como cabecillas. La información sobre los operativos y los elementos encontrados corresponde a la fase de actuación de las autoridades y no constituye una sentencia.

Las personas capturadas conservan la presunción de inocencia mientras no exista una condena en firme en su contra. Ese principio se mantiene para todos los detenidos mencionados en el balance de la operación en Nariño.