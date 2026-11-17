Foto: Ejército Nacional.

Resumen: El Ejército Nacional ubicó 32 dispositivos explosivos improvisados en una vivienda abandonada en zona rural de El Tambo, Cauca, que según inteligencia militar pertenecerían a la estructura Carlos Patiño.

El Ejército Nacional informó este martes 17 de noviembre que soldados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, adscrita a la Tercera División, ubicaron 32 dispositivos explosivos improvisados en una vivienda abandonada en zona rural del municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.

De acuerdo con el parte oficial, divulgado a primera hora de este martes, el hallazgo se registró en medio de las operaciones militares que las tropas adelantan en la región del Cañón del Micay, una de las zonas más golpeadas por la acción de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país.

El Tambo, ubicado en el occidente del Cauca, hace parte del Cañón del Micay, una región montañosa y de difícil acceso donde varias estructuras armadas ilegales disputan el control territorial y donde la población civil ha sido una de las más afectadas por minas, explosivos y enfrentamientos en los últimos años.

Según la institución, este depósito ilegal pertenecería al grupo armado organizado Estructura Carlos Patiño, que de acuerdo con inteligencia militar estaría al servicio de alias Iván Mordisco, cabecilla de las disidencias de las Farc.

En el mismo lugar, los soldados hallaron granadas que, según el reporte, serían adaptadas para su empleo mediante drones, además de munición y otros elementos que presuntamente serían utilizados en acciones violentas contra las comunidades del Cañón del Micay.

Foto: Ejército Nacional.

Más de 900 explosivos ubicados en la región en 2026

El Ejército aseguró que, en lo corrido de 2026, sus tropas han ubicado y destruido de manera controlada más de 900 dispositivos explosivos en esta región del Cauca, con lo que, según la institución, se han reducido los riesgos para la población civil y se han cerrado espacios a estas estructuras criminales.

El hallazgo de este martes se conoce días después de que una investigación de Noticias RCN, reseñada por Diario del Cauca, revelara que las disidencias estarían utilizando fincas de campesinos del Cañón del Micay para esconder cilindros bomba, drones acondicionados con metralla y rampas de lanzamiento, una situación que tendría en riesgo a cerca de 350 familias que habitan o transitan por estos sectores.

Según ese informe periodístico, elaborado a partir de labores de inteligencia militar y vigilancia aérea, tropas de la Tercera División del Ejército destruyeron tres rampas de lanzamiento que habrían sido destinadas a un posible atentado terrorista en la vía Panamericana, contra integrantes de la Fuerza Pública y contra la población civil que utiliza ese corredor vial.

Foto: Ejército Nacional.

Operaciones recientes contra las disidencias en el Cauca

El 5 de noviembre, el Ejército reportó la ubicación de 55 dispositivos explosivos improvisados en el Cauca, con los que se impidió su empleo contra la población civil, así como la desactivación de un plan terrorista de las disidencias en zona rural de El Tambo, según comunicados oficiales de la institución.

Semanas atrás, el 21 de octubre, la Brigada 29 del Ejército informó la neutralización de 25 artefactos explosivos improvisados y de más de 250 kilogramos de explosivos en menos de 48 horas en los municipios de Inzá, Toribío y La Vega, en el norte del departamento.

Lea también: En menos de 48 horas, Ejército neutralizó 25 explosivos improvisados y más de 250 kilos en el Cauca

La estructura Carlos Patiño es una de las disidencias de las Farc con mayor presencia en el Cañón del Micay, un territorio disputado por el control de economías ilegales. Las autoridades la señalan de sembrar minas y artefactos improvisados en corredores rurales que usan a diario campesinos, familias y transportadores de la región.

El llamado a las comunidades

El Ejército Nacional reiteró el llamado a los habitantes de las zonas rurales del Cauca para que no se acerquen ni manipulen objetos sospechosos y para que reporten de inmediato cualquier hallazgo a la Fuerza Pública, de modo que los equipos antiexplosivos puedan verificar y destruir de manera controlada este tipo de artefactos.

La institución aseguró que mantendrá las operaciones ofensivas en el Cañón del Micay para proteger a las comunidades y reducir la capacidad destructiva de los grupos armados ilegales que operan en esta región del suroccidente colombiano.

También te puede interesar: Golpe al ELN en El Tambo: anuncian diez muertos y la caída de dos cabecillas