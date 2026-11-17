Resumen: La Policía Nacional, a través del GAULA, rescató a un comerciante de 57 años en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy, en Bogotá, tras cerca de 48 horas de secuestro. Fueron capturadas dos personas y un adolescente de 16 años fue aprehendido. Según las investigaciones, a la víctima le habrían exigido dinero a sus allegados mediante mensajes de voz. Al llegar los uniformados, el hombre estaba atado y, según el reporte, bajo aparentes efectos de sustancias. Fueron incautados cinco celulares, un frasco de clonazepam y objetos personales.

La Policía Nacional, a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), logró el rescate de un comerciante de 57 años en el barrio El Amparo, localidad de Kennedy, en Bogotá, según informó la institución. En el procedimiento fueron capturadas en flagrancia dos personas y un adolescente de 16 años fue aprehendido.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el caso se conoció luego de que una persona cercana a la víctima reportara su desaparición a través de la línea antisecuestro 165. Según las investigaciones, el hombre salió de un establecimiento comercial de la Zona T acompañado de varias personas, y luego habría sido trasladado hasta un hotel de la localidad de Teusaquillo.

En ese lugar, al parecer, los responsables habrían utilizado el celular del comerciante para obligarlo a enviar mensajes de voz a familiares y amigos, en los que se exigían sumas de dinero que oscilaban entre 1 y 30 millones de pesos a cambio de su liberación.

Tras activarse el mecanismo de búsqueda urgente, la persona que reportó el caso alertó a los investigadores sobre la geolocalización del dispositivo móvil de la víctima. De inmediato, un grupo operativo del GAULA se desplazó hasta el barrio El Amparo.

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Al percatarse de la llegada de los uniformados, varias personas intentaron escapar por los techos de las viviendas cercanas. Ante esta situación, y tras escucharse voces de auxilio, los policías ingresaron al inmueble y encontraron al comerciante, que había permanecido secuestrado alrededor de 48 horas, atado de pies y manos con cables, custodiado por un hombre y, según el reporte, bajo los aparentes efectos de sustancias para doblegar su voluntad.

Entre las personas capturadas estaría una de las mujeres que, al parecer, acompañaba a la víctima al salir del establecimiento de la Zona T. En el procedimiento también fueron incautados cinco celulares, un frasco de clonazepam y objetos personales del comerciante.

Los capturados, el adolescente aprehendido y los elementos materiales probatorios fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de secuestro extorsivo. Las personas señaladas son presuntas responsables y serán las autoridades judiciales las que determinen su responsabilidad.

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