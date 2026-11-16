Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Resumen: Bogotá registró 492 capturas por distintos delitos entre el 8 y el 15 de noviembre de 2026. De ellas, 64 corresponden a cinco estructuras impactadas en la operación Kratos: Los Nocturnos, Illimani, Puentes II, Los Caminantes y Centro. Las investigaciones abarcan secuestros extorsivos, microtráfico y sicariato. El balance reúne los procedimientos de Policía, Fiscalía y otras autoridades.

Bogotá reportó 492 capturas por diferentes delitos durante la semana comprendida entre el 8 y el 15 de noviembre de 2026. El balance, divulgado por la administración distrital, reúne los resultados de acciones investigativas y operativas de la Policía, la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades.

Dentro de esa cifra se destacan 64 capturas relacionadas con cinco estructuras señaladas de participar en secuestros extorsivos, microtráfico y homicidios por encargo. Se trata de ‘Los Nocturnos’, ‘Illimani’, ‘Puentes II’, ‘Los Caminantes’ y ‘Centro’, impactadas en procedimientos de la operación Kratos.

Las investigaciones permitieron establecer roles, formas de financiación y lugares de operación de estas organizaciones en distintas localidades. El reporte semanal presenta tanto el resultado general de las capturas como los detalles de estos cinco casos.

Los Nocturnos y los paseos millonarios en Bogotá

Seis presuntos integrantes de ‘Los Nocturnos’, cuatro hombres y dos mujeres, fueron capturados por secuestros extorsivos cometidos bajo la modalidad de paseo millonario. Según la información oficial, escogían víctimas a la salida de conciertos y eventos masivos y utilizaban taxis para facilitar las retenciones.

Uno de los hechos investigados fue el de una pareja que permaneció secuestrada durante unas 24 horas. Los responsables presuntamente le suministraron sustancias químicas y realizaron movimientos bancarios y compras no autorizadas por cerca de $60 millones. Los seis detenidos fueron enviados a la cárcel por delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado.

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Seis capturados de Illimani y 33 de Puentes II

En Ciudad Bolívar fueron capturados seis presuntos integrantes de ‘Illimani’, después de un año de investigación y seis allanamientos. La organización es señalada de distribuir estupefacientes y cometer homicidios selectivos en sectores como el parque Illimani, la invasión de la 14 y los alrededores del TransMiCable.

Entre los detenidos están alias ‘Teresa’, señalada cabecilla, y alias ‘Roger’, quien presuntamente coordinaba la venta de drogas y dinamizaba los homicidios. A esta estructura se le atribuyen cuatro homicidios y rentas de aproximadamente $100 millones mensuales. Los capturados recibieron medida de aseguramiento en cárcel.

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Por otro lado, 33 presuntos integrantes de ‘Puentes II’ fueron capturados durante 23 diligencias en Suba y Rafael Uribe. Las investigaciones indican que alias ‘El Compa’ seguía coordinando actividades desde prisión y que la estructura contaba con coordinadores, jefes de sicarios y distribuidores de estupefacientes.

A ese grupo se le atribuyen nueve homicidios y una desaparición forzada. También se investiga la presunta tortura y el enterramiento clandestino de víctimas en la zona rural de Entrenubes. En los operativos fueron incautadas armas, municiones, explosivos y drogas.

Los Caminantes y la estructura Centro

El balance incluye nueve capturas de ‘Los Caminantes’ en Santa Fe y La Candelaria. Bajo una fachada de venta de cachivaches, la organización habría comercializado marihuana, cocaína y tusi en el parque Tercer Milenio. La investigación identificó la presunta instrumentalización de una niña de cinco años alrededor de los puntos de expendio.

Las autoridades estiman que la estructura llevaba cerca de cuatro años operando y recibía unos $8 millones diarios. Los nueve capturados fueron enviados a la cárcel y deberán responder por delitos relacionados con concierto para delinquir, utilización de menores y tráfico de estupefacientes, entre otros.

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Finalmente, diez personas fueron capturadas por su presunta vinculación con ‘Centro’. La red utilizaba inmuebles en Rafael Uribe y Ciudad Bolívar para almacenar y dosificar sustancias y una droguería como fachada para recibir dinero. Siete de los diez detenidos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

En ese último operativo fueron incautados 3.000 gramos de bazuco, 10.000 dosis de estupefacientes, cinco celulares y $8 millones en efectivo. La Secretaría Distrital de Seguridad reiteró el llamado a reportar hechos delictivos a la línea de emergencias 123.