Resumen: Capturan en Floridablanca a alias Julito, joven de 18 años señalado de unos 30 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga. Otras cinco personas fueron detenidas.

¡Cayó alias ‘Julito’! El joven de 18 años al que señalan de unos 30 homicidios en Bucaramanga

Alias Julito, señalado como uno de los hombres más buscados del área metropolitana de Bucaramanga por su presunta participación en homicidios y sicariatos, fue capturado este viernes 16 de octubre de 2026 en una zona rural de Floridablanca, Santander. En el mismo operativo fueron detenidas otras cinco personas.

La captura fue confirmada por el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, quien lo calificó como «uno de los bandidos más buscados». Según el mandatario, el joven tendría un papel clave en hechos violentos registrados en el sector de Canelos y en el norte de la ciudad.

El procedimiento estuvo a cargo de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial con los detalles de la operación ni con la situación judicial de los detenidos.

El capturado fue identificado como Julio, de 18 años. De acuerdo con la información conocida, las autoridades lo vinculan con la estructura delictiva Los del Sur, dedicada al control de zonas para la venta de estupefacientes y a la comisión de homicidios selectivos.

El historial de alias Julito

Según las investigaciones de la Policía y la Fiscalía, alias Julito empezó a ganar relevancia a comienzos de 2026, cuando tenía 17 años. En ese momento fue señalado de hacer parte de la cúpula operativa y sicarial de Los del Sur.

Al principio, según los investigadores, habría actuado como sicario de la banda para despejar zonas de microtráfico, eliminando rivales o intimidando a las comunidades. Sus acciones se habrían concentrado en Canelos, el norte de Bucaramanga y barrios periféricos de Floridablanca y Lebrija.

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Con el paso de los meses, y ante la persecución de las autoridades, habría cambiado su forma de operar. De acuerdo con lo informado por el alcalde Portilla, pasó de cometer los ataques directamente a coordinarlos a través de terceros, reclutando a menores de edad a quienes les encargaba el cobro de extorsiones y la comisión de homicidios.

En enero de 2026, la Policía lo ubicó durante un allanamiento en un predio rural de Lebrija. En esa primera detención, investigadores de la Sijín y la Fiscalía lo vincularon de forma preliminar con al menos 15 casos de homicidio.

Entre esos casos estaban el asesinato de una adolescente de 17 años y la masacre de Villa Esperanza, ocurrida en 2025 en Floridablanca, en la que cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado.

Tras esa captura, fue enviado a un centro de reclusión para menores de edad en Bogotá. Sin embargo, en abril de 2026 se fugó mientras funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lo llevaban a una cita médica fuera del centro.

Su fuga generó una alerta nacional. Pocos días después, la Policía Metropolitana de Bucaramanga confirmó que había regresado a la capital de Santander. Desde entonces, las autoridades elevaron a cerca de 30 el número de homicidios que le podrían ser atribuidos o que habría coordinado.

Por la peligrosidad que le atribuían, la recompensa por información sobre su paradero pasó de $40 millones de pesos en abril a $70 millones en agosto de 2026.

En ese mismo periodo circuló un video en el que un hombre encapuchado aseguraba ser alias Julito y negaba cualquier relación con actividades criminales. La Policía descartó ese video y lo calificó como una maniobra de distracción.

Según la información conocida, al momento de su captura se escondía en la zona rural de Floridablanca, desde donde habría seguido coordinando ataques en Canelos y el norte de Bucaramanga.

Los otros cinco detenidos habrían sido capturados en flagrancia y serían, presuntamente, integrantes de su red.

Ahora que es mayor de edad, deberá responder por concierto para delinquir, homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos e instrumentalización de menores de edad. Quedó a disposición del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio.

Como en todo proceso penal, el capturado conserva la presunción de inocencia mientras la justicia define su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

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