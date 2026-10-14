Resumen: El jefe de Estado confirmó la firma de 131 procesos de extradición hacia el exterior y un total de 142 expedientes destrabados, ratificando su doctrina de mano dura y advirtiendo que Colombia no volverá a ser refugio para el crimen organizado.

«Se acabó la guachafita»: De La Espriella anuncia récord de extradiciones en sus primeros 67 días de mandato

Minuto30.com .- Al cumplirse exactamente 67 días desde su posesión en la Casa de Nariño, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un balance operativo enfocado en una de las banderas centrales de su programa de gobierno: el restablecimiento de la autoridad estatal y el uso intensivo de la cooperación judicial internacional.

A través de un pronunciamiento oficial, el mandatario notificó la agilización y rúbrica de más de un centenar de solicitudes de extradición formuladas por tribunales extranjeros, marcando un distanciamiento radical frente a los modelos penitenciarios y de negociación previos.

Bajo la consigna «¡se acabó la guachafita y Colombia dejó de ser refugio para los bandidos!», De La Espriella aseguró que durante años las organizaciones delictivas tanto locales como transnacionales convirtieron al país en un territorio propicio para la evasión judicial. En su mensaje, el gobernante insistió en que su administración no concederá gabelas a quienes pretendan eludir las órdenes de captura internacionales o buscar salvoconductos amparados en figuras de diálogo político.

Las cifras del balance: 131 firmas y 142 expedientes gestionados

La declaración del jefe de Estado desglosó el ritmo operativo que ha impuesto su despacho en la revisión y firma de las resoluciones ejecutivas remitidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:

Desbloqueo de trámites represados: Según el mandatario, durante las primeras nueve semanas de gobierno se destrabaron formalmente 131 órdenes de extradición que permanecían estancadas en trámites burocráticos o revisiones administrativas, alcanzando un volumen global de 142 procesos atendidos.

La premisa punitiva: «En apenas 67 días de Gobierno he destrabado y firmado 131 procesos de extradición. ¡142 procesos para demostrar que aquí la ley se respeta y que el que la hace, la paga!», aseveró el presidente, utilizando una de las frases rectoras de su discurso sobre seguridad y justicia penal ordinaria.

Diversidad de requerimientos: La mayoría de estos expedientes corresponde a solicitudes de cortes federales de los Estados Unidos, seguidas por tribunales de España, Italia y naciones latinoamericanas, vinculadas a delitos como conspiración para traficar cocaína y fentanilo, lavado masivo de activos, tráfico de armas y trata de personas.

Un viraje estratégico en la política de seguridad nacional

El anuncio de De La Espriella no constituye únicamente un informe estadístico de gestión, sino que oficializa un giro doctrinal en la aplicación del artículo 35 de la Constitución Política. Durante el cuatrienio anterior, el mecanismo de la extradición fue condicionado en múltiples ocasiones por la instalación de mesas de diálogo, el otorgamiento de estatus de gestores de paz o la exigencia previa de verdad en tribunales transicionales.

Frente a esa postura, el actual Gobierno ha dejado claro que la vía de la extradición será automática e incondicional:

Sin concesiones al crimen: «La extradición es una herramienta fundamental de cooperación internacional y bajo mi mandato la estamos utilizando con toda la contundencia de la ley. ¡No voy a ceder ni un milímetro frente al crimen organizado!», puntualizó el mandatario.

Alineación con Washington: La reactivación fulminante de los trámites busca recomponer las relaciones de confianza operativa con agencias norteamericanas como la DEA, el FBI y el Departamento de Justicia, devolviendo a Colombia su papel histórico de aliado estratégico en el hemisferio occidental.

Alerta en los penales y debate en el Congreso de la República

El mensaje presidencial provocó reacciones inmediatas tanto en el ámbito político como en el sistema carcelario nacional. En los pabellones de alta seguridad de las penitenciarías de La Picota, en Bogotá, y Cómbita, en Boyacá, la notificación masiva de resoluciones ejecutivas ha encendido la alerta entre los reclusos solicitados por la justicia estadounidense, quienes observan cerradas las vías para dilatar su entrega.

En el escenario legislativo, congresistas de bancadas afines al mandatario respaldaron la decisión al considerar que restablece la disuasión penal frente a las mafias del narcotráfico que desafían la soberanía en regiones cocaleras.

Con este balance en sus primeros 67 días, Abelardo De La Espriella consolida su impronta de gobernabilidad: cero concesiones al delito, celeridad procesal extrema y un mensaje unívoco de que las fronteras colombianas no ofrecerán tregua jurídica para quienes infrinjan la ley.