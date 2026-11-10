¡Ojo, Medellín! Van 200 incendios forestales este año y el Dagrd pide estar alerta por la pólvora

Foto: Minuto30 (archivo)

Resumen: El Dagrd de Medellín reveló que de las 640 emergencias atendidas en la ciudad durante 2026, 200 han sido incendios forestales, y que cerca del 98% son provocados por el hombre. Ante la temporada navideña, el director Carlos Quintero pidió evitar la quema de pólvora y los globos de mecha, que en la temporada pasada dejaron 17 emergencias, y advirtió que la disminución de lluvias por El Niño aumenta el riesgo en las zonas verdes. También recomendó prevenir accidentes en las viviendas y ahorrar agua ante posibles dificultades de abastecimiento entre noviembre y marzo.

Ni las lluvias de octubre lograron apagar la preocupación en Medellín. El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) reveló que, de las 640 emergencias que ha atendido la ciudad en lo corrido de 2026, un total de 200 corresponden a incendios forestales, una cifra que tiene en alerta a las autoridades justo cuando se acerca la temporada navideña.

Es decir, casi una de cada tres emergencias que ha atendido la ciudad este año ha tenido que ver con fuego en zonas verdes y boscosas, un panorama que preocupa porque los meses más secos del año apenas están comenzando.

Carlos Quintero, director del Dagrd, fue claro al señalar que la gran mayoría de estos incendios no son un accidente: «Recordemos que cerca del 98% de estos incendios son causados de manera voluntaria o involuntaria por el hombre, aún más en esta época navideña con esta quema de pólvora y con los globos de mecha que pueden caer en cualquier zona».

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La advertencia llega en un momento clave. Con el inicio de noviembre y la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el Dagrd advirtió sobre los riesgos asociados a la quema de pólvora, no solo por las quemaduras y las lesiones que deja cada año, sino por su capacidad de provocar incendios forestales y estructurales.

Según el funcionario, durante la temporada comprendida entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 se registraron 17 emergencias derivadas del uso de elementos pirotécnicos. Los globos y voladores, una tradición que se repite en diciembre en varios barrios de la ciudad, pueden caer en zonas boscosas y desencadenar incendios de gran magnitud, así como alcanzar los techos de bodegas y otras edificaciones.

Por eso, Quintero pidió a la ciudadanía evitar la manipulación de pólvora y tener especial cuidado con los niños, los adultos mayores y las mascotas, que también pueden resultar afectados por estas prácticas.

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La alerta también se extiende a la prevención de accidentes dentro de las viviendas durante las festividades. La recomendación del Dagrd es no sobrecargar las conexiones eléctricas con los alumbrados, apagar las velas antes de salir de casa y desconectar los sistemas de energía y gas cuando las familias se ausenten por viajes.

A estas advertencias se suma la preocupación por las condiciones climáticas. Aunque durante octubre se presentaron lluvias importantes sobre el Valle de Aburrá, noviembre marca una disminución de las precipitaciones por la transición de temporada y la persistencia de la influencia del fenómeno de El Niño, un escenario que aumenta el riesgo de que el fuego se propague con facilidad en las zonas verdes y boscosas de la ciudad.

Precisamente, las autoridades insisten en que las lluvias recientes no deben generar una falsa sensación de seguridad: la vegetación se seca rápido cuando baja la lluvia y basta una chispa, un cigarrillo mal apagado o una quema no controlada para que el fuego se salga de las manos.

De acuerdo con los pronósticos de las instituciones competentes, esta situación podría incluso generar dificultades en el abastecimiento de agua entre noviembre y febrero o marzo, por lo que el Dagrd también hizo un llamado a reforzar las medidas de ahorro del recurso durante la temporada de fin de año.

Las autoridades reiteraron que cuidar las zonas verdes de Medellín es una responsabilidad de todos. Evitar quemas no controladas, no lanzar globos de mecha y reportar cualquier conato de incendio a las líneas de emergencia puede marcar la diferencia en los meses que vienen, los más críticos del año para los bosques de la ciudad.