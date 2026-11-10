Foto: Redes sociales

Resumen: La familia de Linda Rosa y Laura María García Hortúa, las gemelas de 33 años que murieron el 7 de noviembre en la comuna 13 de Medellín, reveló que meses antes Linda Rosa sufrió graves quemaduras con aceite caliente en un accidente doméstico en Itagüí, lo que hundió a ambas en una crisis depresiva por la que consumían medicamentos para dormir. Su tía, Dulfary García, desmintió que un jabón artesanal encontrado en la habitación tuviera que ver con la muerte: estaba nuevo. Medicina Legal aún establece las causas oficiales.

Revelan la verdad detrás de la muerte de las gemelas de la comuna 13 de Medellín

La familia de Linda Rosa y Laura María García Hortúa, las hermanas gemelas de 33 años que murieron el pasado sábado 7 de noviembre en una vivienda del barrio 20 de Julio, en la comuna 13 (San Javier) de Medellín, reveló los detalles de lo que vivieron las dos mujeres en los meses anteriores a la tragedia y desmintió una de las versiones que más había sonado sobre el caso.

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En diálogo con la revista Semana, Dulfary García, tía de las hermanas, contó que todo comenzó con un accidente doméstico que sufrió Linda Rosa meses atrás en Itagüí, municipio del sur del Valle de Aburrá, donde ambas vivían. La mujer se quemó una parte de su cuerpo con aceite caliente y una de sus manos quedó seriamente comprometida, al punto de poner en riesgo los dedos.

Linda Rosa tuvo que permanecer hospitalizada y someterse a múltiples intervenciones para recuperarse de las lesiones. De acuerdo con el relato de la familiar, en la más reciente de ellas los médicos contemplaban la posibilidad de amputarle algunos dedos, una noticia que afectó profundamente su estado anímico.

Según su tía, a partir de ese accidente tanto Linda Rosa como su hermana Laura María, con quien mantenía una relación muy cercana, cayeron en una profunda crisis depresiva. Preocupados por la situación de las dos, los familiares decidieron que se trasladaran unos días a la casa de una de sus tías, en el barrio 20 de Julio, para que estuvieran acompañadas y recibieran apoyo.

La idea, contó la familiar, era ayudarlas a recuperarse y de paso acompañarlas a sacar adelante de nuevo el negocio de comidas rápidas que las hermanas llegaron a tener en un centro comercial de Envigado y que se quebró durante la pandemia.

Sin embargo, sobre las 4:30 de la tarde del pasado sábado, las dos hermanas fueron halladas en una de las habitaciones de la propiedad con signos vitales débiles. De acuerdo con los reportes, una familiar las encontró y pidió ayuda de inmediato, por lo que fueron trasladadas en un taxi hasta la Unidad Intermedia de San Javier, el centro asistencial más cercano. Una de ellas murió antes de ser atendida y la otra falleció minutos después, en la sala de reanimación.

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La explicación que entregó la tía sobre lo ocurrido es que ambas estaban consumiendo medicamentos para dormir, con el fin de controlar la crisis emocional que atravesaban. Cuando las encontraron, los familiares verificaron la habitación y hallaron varios frascos de este medicamento vacíos, por lo que les preocupa que hayan podido consumirlo en exceso.

La mujer también se refirió a la versión que circuló en un principio, según la cual las gemelas habrían ingerido un jabón artesanal que fue encontrado cerca de ellas junto a los medicamentos. Dulfary García aseguró que esa información no es cierta: el jabón, explicó, estaba nuevo y hacía parte de los elementos de una cosmetiquera de las hermanas, por lo que no tuvo que ver con el fallecimiento.

«Imagínese usted un jabón que estaba nuevo, un jabón artesanal que estaba nuevo; eso va en contra de esa gente, que ahora esa información dé a pensar que un jabón mata a la gente», expresó la tía al medio citado, inconforme con que esa versión pudiera generar señalamientos equivocados.

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Cabe aclarar que este relato corresponde al testimonio de la familiar y que, por ahora, corresponde a las autoridades establecer los hallazgos médico-legales definitivos. Los agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana realizaron la inspección judicial en la vivienda y trasladaron los cuerpos a Medicina Legal, donde se adelantan los estudios forenses para determinar con exactitud las causas de las muertes.

De acuerdo con la información conocida, las dos hermanas fueron despedidas en ceremonias fúnebres realizadas entre el lunes 9 y el martes 10 de noviembre, antes de ser sepultadas en el cementerio Jardines de Montesacro, en Itagüí.

El caso, que causó conmoción entre los habitantes de la comuna 13, también dejó un llamado de atención sobre la importancia de identificar a tiempo las situaciones de sufrimiento emocional y de buscar acompañamiento profesional.