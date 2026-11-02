Resumen: La CAR advirtió que quemar basura y dejar residuos, vidrios o colillas en zonas naturales puede provocar incendios forestales y agravar la escasez de agua si llega el Fenómeno de El Niño. El 95 % de los incendios en Colombia lo causan las personas. La entidad pidió no hacer quemas, separar los residuos y ahorrar agua.

¡Ojo con la basura! CAR alerta que la mala disposición de residuos podría aumentar los incendios forestales

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) hizo un llamado urgente a la ciudadanía: ante el posible desarrollo del Fenómeno de El Niño, la mala disposición de los residuos podría aumentar los incendios forestales y agravar la escasez de agua.

Con el aumento de las temperaturas y la reducción de las lluvias, la autoridad ambiental pidió reforzar las acciones de prevención en su jurisdicción, que incluye municipios de Cundinamarca y de la región de Bogotá. El mensaje apunta a tres frentes: evitar incendios forestales, reducir la contaminación del aire y proteger las fuentes de agua.

La mayoría de los incendios los causa el ser humano

Según cifras del Ministerio de Ambiente y del Ideam, el 95 % de los incendios forestales en Colombia son provocados por actividades humanas. Es decir, casi todos se pueden evitar. La CAR advirtió que esa situación se agrava durante El Niño, porque las altas temperaturas, los fuertes vientos y la sequedad de la vegetación hacen que el fuego se propague con mayor facilidad.

Entre las prácticas que más preocupan a la entidad están la quema de basura, la disposición inadecuada de residuos y el manejo irresponsable de materiales inflamables en zonas naturales. También insistió en no abandonar vidrios, colillas de cigarrillo, brasas o desechos en espacios verdes, porque cualquiera de ellos puede convertirse en el detonante de una emergencia ambiental.

«Durante el Fenómeno de El Niño, pequeños actos de descuido pueden generar grandes afectaciones sobre los ecosistemas y las comunidades», afirmó la subdirectora de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, Nidia Riaño. Y agregó que separar bien los residuos, evitar las quemas y cuidar las fuentes hídricas son acciones sencillas, pero fundamentales para prevenir incendios y garantizar el agua.

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El humo también afecta la salud

Quemar residuos no solo aumenta el riesgo de que el fuego se extienda en épocas secas. También afecta la salud pública. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación del aire provoca cerca de 7 millones de muertes prematuras al año en el mundo, muchas de ellas relacionadas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares derivadas de los contaminantes del humo y de la quema indiscriminada de materiales.

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El agua, otra preocupación con El Niño

La CAR recordó además que este fenómeno climático está asociado con periodos prolongados de sequía y con una reducción de las precipitaciones que, en algunas regiones del país, puede llegar hasta el 60 %. Eso aumenta la presión sobre quebradas, ríos y acuíferos, y por eso la entidad pidió ahorrar agua y proteger las fuentes hídricas cercanas.

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Las recomendaciones de la autoridad ambiental

Para prevenir incendios forestales y cuidar el agua, la CAR entregó estas recomendaciones a la ciudadanía:

Disponer adecuadamente los residuos sólidos y no abandonarlos en espacios naturales.

No quemar basura, hojas ni materiales secos.

No arrojar colillas de cigarrillo, vidrios ni elementos calientes en zonas verdes.

Ahorrar agua y proteger las fuentes hídricas cercanas.

Reducir, reutilizar y reciclar para disminuir el impacto ambiental.

La corporación aseguró que seguirá fortaleciendo sus acciones de prevención, educación ambiental y gestión del riesgo para proteger los ecosistemas, garantizar la seguridad hídrica y reducir los efectos del fenómeno de El Niño sobre la salud y el bienestar de las comunidades de su territorio.

El llamado es claro: con un poco de cuidado de cada persona, como no dejar basura en el campo, no hacer quemas y no tirar una colilla encendida, se pueden evitar emergencias que después cuesta mucho controlar.

Foto: CAR.