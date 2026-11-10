Foto: Alcaldía de Medellín

Resumen: Dos hombres fueron capturados en flagrancia cuando, presuntamente, robaban un establecimiento comercial en el barrio Santa Mónica, al occidente de Medellín. La alerta del sistema de videovigilancia permitió que las patrullas de la Policía los sorprendieran en el lugar: recuperaron cerca de $400.000 sustraídos de la caja registradora y les incautaron una pistola con diez cartuchos. Las autoridades investigan si los capturados estarían relacionados con hechos similares en otros locales de la misma cadena comercial. Los dos hombres fueron puestos a disposición de la Fiscalía por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego.

¡Los pillaron con las manos en la caja! Frustran atraco en una tienda del occidente de Medellín

Las cámaras de videovigilancia volvieron a ser las protagonistas: gracias a una alerta del sistema, la Policía Metropolitana de Medellín frustró un atraco en un establecimiento comercial del barrio Santa Mónica, al occidente de la ciudad, y capturó en flagrancia a dos hombres que, según las autoridades, tenían intimidada a una de las empleadas del lugar.

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, todo ocurrió en las últimas horas, cuando las cámaras detectaron el robo en pleno desarrollo y la alarma activó la reacción inmediata de las patrullas que cubrían el sector. Los uniformados llegaron al local antes de que los presuntos ladrones pudieran escapar con el botín.

Al llegar, los policías se encontraron con un primer obstáculo: la puerta de acceso del establecimiento estaba asegurada. Los uniformados tuvieron que impartir varias órdenes antes de lograr ingresar y controlar la situación, mientras adentro los sujetos seguían con la empleada retenida.

Según el reporte de la Policía, los dos hombres habían intimidado a la auxiliar de la tienda y le habían ordenado permanecer quieta mientras tomaban el dinero de la caja registradora. En el procedimiento se recuperaron cerca de $400.000 que, al parecer, acababan de ser sustraídos, y a los capturados se les incautó una pistola con diez cartuchos.

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Un detalle que llamó la atención de los investigadores es que, al parecer, los señalados habían contratado un vehículo a través de una plataforma digital para facilitar la salida del sitio una vez consumado el robo. Sin embargo, la rapidez de la reacción policial les cortó cualquier posibilidad de huida.

«En Medellín estamos comprometidos en proteger a quienes todos los días abren sus negocios y salen a trabajar. No vamos a permitir que los comerciantes y sus empleados sean intimidados por personas que pretenden conseguir dinero mediante el delito. La tecnología y la presencia en las calles nos permiten reaccionar y actuar frente a estas situaciones», precisó el secretario encargado de Seguridad y Convivencia, Sebastián Acosta.

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Y la cosa no queda ahí. De acuerdo con la información recopilada por la Policía, existen indicios que relacionarían a los dos capturados con hechos similares ocurridos en otros locales de la misma cadena comercial. Por eso, las autoridades revisarán en las próximas horas los registros de las cámaras de seguridad y demás elementos materiales de prueba, con el fin de establecer si responden a un mismo patrón de atracos a este tipo de establecimientos.

«Estamos fortaleciendo el control territorial y la capacidad de respuesta para que los ciudadanos puedan trabajar y desarrollar sus actividades con tranquilidad. Cada captura es resultado de la articulación entre tecnología, Policía y seguimiento en territorio. Vamos a seguir interviniendo los puntos donde se presenten delitos y llevando a los responsables ante la justicia», agregó Acosta.

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Los dos hombres, cuya identidad no fue revelada de inmediato, deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Junto con el arma y la munición incautadas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que definirá su situación judicial.

En las próximas horas ambos deberán ser presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía legalizará el procedimiento y les imputará los cargos. Mientras tanto, las autoridades continuarán con la revisión de los hechos similares en los otros locales de la cadena, para determinar si los capturados estarían detrás de más atracos en la ciudad.

El sistema de videovigilancia de Medellín se ha convertido en una de las principales herramientas de las autoridades para reaccionar a tiempo frente a los delitos en vía pública y en establecimientos comerciales, permitiendo que las patrullas lleguen al lugar de los hechos mientras el delito aún está en curso.