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Resumen: Un video que circula en redes sociales muestra un fuerte incendio en una edificación de dos pisos cerca de la Placita de Flórez, en Medellín. Hay llamas visibles en el techo y en una ventana. Por ahora no hay información oficial sobre las causas, posibles lesionados o daños.

¡Atención! Fuerte incendio cerca de la Placita de Flórez, en Medellín

Un fuerte incendio se registra en las últimas horas en inmediaciones de la Placita de Flórez, en Medellín, según un video que circula en redes sociales. Las imágenes muestran una edificación de dos pisos con llamas visibles en el techo y en una de las ventanas del segundo nivel, mientras una densa columna de humo se eleva sobre el sector.

Hasta el momento no se conocen detalles oficiales sobre el origen del fuego, el número de personas afectadas ni los daños materiales. Tampoco se ha confirmado la dirección exacta del inmueble ni cuántas unidades de emergencia atienden el llamado.

Una emergencia en desarrollo

El material que circula en redes sociales deja ver la magnitud de las llamas en la parte alta de la construcción, en una zona de comercio de la ciudad donde, por lo general, hay alta circulación de personas y vehículos.

Esta es una noticia en desarrollo.

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Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan a la comunidad mantenerse alejada del lugar para facilitar el trabajo de los organismos de socorro y no obstaculizar las vías de acceso. En caso de emergencia, se debe llamar de inmediato a la línea 123.

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