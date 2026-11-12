Denuncian presunta estafa con pinchallantas en la calle 13 y la Autopista Norte de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá

Resumen: La concejal Tata Hernández alertó sobre una presunta modalidad de estafa con pinchallantas en la calle 13 y la Autopista Norte de Bogotá: dañarían las llantas de los vehículos para luego cobrar hasta $500.000 por cada reparación. La cabildante pidió a la Secretaría de Seguridad, a Movilidad y a la Policía Metropolitana atender las denuncias, reforzar la vigilancia en los puntos señalados e investigar a los responsables. También invitó a los afectados a denunciar y conservar evidencias como fotos, videos y recibos.

Una alerta para quienes se movilizan en carro por Bogotá encendió esta semana el Concejo de la ciudad: de acuerdo con denuncias ciudadanas, una presunta modalidad de estafa con pinchallantas estaría operando en dos corredores viales de la capital: la calle 13, unas cuadras antes de llegar al río Bogotá, y la Autopista Norte, a la altura del Homecenter de la calle 183.

Según los reportes recopilados por la concejal Tata Hernández, los presuntos responsables estarían pinchando deliberadamente las llantas de los vehículos que transitan por esos puntos. Cuando el conductor se ve obligado a detenerse, aparecen personas que ofrecen —y en algunos casos imponen— el servicio de reparación de la llanta, cobrando sumas que alcanzarían hasta $500.000 por cada arreglo.

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La concejal advirtió que, de confirmarse estos hechos, no se trataría solo de un golpe al bolsillo de los conductores. Una llanta pinchada de manera intencional puede hacer que el vehículo pierda estabilidad y, al mismo tiempo, deja al conductor detenido en un punto vulnerable de la vía, lo que pone en riesgo su seguridad y la de los demás actores viales.

Por eso, Hernández pidió a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la Policía Metropolitana de Bogotá atender de inmediato las denuncias, verificar lo que está ocurriendo en los puntos señalados y reforzar las acciones de vigilancia e investigación para identificar a los responsables de la presunta estafa.

“No podemos permitir que los conductores transiten con miedo ni que delincuentes se aprovechen de una situación de vulnerabilidad para extorsionarlos o cobrarles valores abusivos por una reparación. Las autoridades deben actuar ya, investigar las denuncias y evitar que más ciudadanos sean víctimas de esta modalidad”, señaló la concejal.

La cabildante también hizo un llamado a los ciudadanos que hayan sido víctimas de esta presunta modalidad para que denuncien ante las autoridades y conserven, en la medida de lo posible, evidencias que permitan avanzar en las investigaciones: fotografías, videos, recibos, los datos de los establecimientos o de las personas que ofrecieron el servicio de reparación y la ubicación exacta de los hechos.

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Además, solicitó a las entidades competentes informar qué medidas adoptarán para prevenir nuevos casos y para garantizar la seguridad de quienes se movilizan a diario por la calle 13 y la Autopista Norte, dos de los corredores más transitados de la ciudad.

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¿Qué hacer si sospecha que le pincharon la llanta?

Frente a este tipo de denuncias, las recomendaciones generales para los conductores son claras. Si siente que una llanta empieza a perder aire mientras transita por un punto solitario o poco iluminado, lo mejor es no detenerse de inmediato: avance despacio y con precaución hasta llegar a un lugar seguro, como una estación de servicio, un establecimiento abierto o un CAI de la Policía.

También es importante desconfiar de las “ayudas” que aparecen de forma inmediata justo cuando la llanta se daña, sobre todo si la persona insiste en llevar el vehículo a un taller específico o exige pagos en efectivo por adelantado. Antes de aceptar cualquier servicio, pregunte el precio completo de la reparación y, si es posible, compare con otro montallantas de su confianza.

Si ya fue víctima de un cobro abusivo o sospecha que la llanta fue pinchada intencionalmente, denuncie ante la Policía Metropolitana de Bogotá o a través de la línea de emergencias 123, y conserve todas las evidencias: fotos del daño, recibos, videos de cámaras de seguridad cercanas y cualquier dato de quienes le prestaron el servicio.

La modalidad de los pinchallantas no es nueva en Bogotá. En los últimos años las autoridades han adelantado operativos contra bandas dedicadas a dañar llantas para luego robar o extorsionar a los conductores, y han suspendido talleres y montallantas presuntamente vinculados con esta clase de delitos. Sin embargo, las denuncias conocidas esta semana muestran que la práctica seguiría vigente y ahora estaría focalizada en dos corredores clave del occidente y el norte de la capital.