Foto de archivo

Resumen: Cárcel para el presunto autor del homicidio de una mujer que defendió a su hermana del ataque de su expareja en Antonio Nariño, Bogotá.

Judicializado presunto responsable del crimen de una mujer que intervino para proteger a su hermana en Bogotá

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario contra el hombre señalado de asesinar a una mujer que intervino para proteger a su hermana de un ataque, en hechos ocurridos el pasado 4 de noviembre en el barrio Sevilla, de la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, el señalado agresor fue capturado en flagrancia. La hermana de la víctima buscaba protegerse de las agresiones de su expareja sentimental y encontró refugio en el lugar de trabajo de la mujer que finalmente perdió la vida. Sin embargo, el presunto atacante llegó hasta allí y, cuando su familiar intervino para impedir el ataque, él la habría agredido con un arma blanca y le causó la muerte.

De acuerdo con la investigación, la hermana de la víctima habría sido sometida a un ciclo de violencia física y psicológica desde comienzos de 2026. Ante esta situación, presentó una denuncia y obtuvo una medida de protección en Sincelejo (Sucre). Posteriormente, en junio de ese año, se trasladó a Bogotá con el propósito de alejarse de su agresor.

Sin embargo, el hombre llegó a la capital colombiana y, presuntamente, continuó con las conductas violentas en su contra. Incluso, la habría amenazado de muerte el pasado 31 de octubre, apenas cuatro días antes del crimen.

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En la mañana del 4 de noviembre, luego de recibir nuevas agresiones verbales, la mujer aprovechó que su expareja se encontraba en el baño para salir del lugar donde residía y dirigirse al sitio de trabajo de su hermana, buscando resguardarse de un nuevo ataque.

El hombre, sin embargo, la encontró. En medio de la situación, la hermana intervino para impedir que fuera agredida. En ese momento, el señalado presuntamente la atacó con un arma cortopunzante y le causó una lesión que le produjo la muerte.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Unidad de Vida, adelantó las actuaciones correspondientes con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), lo que permitió la captura del señalado agresor.

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Durante las audiencias concentradas, el ente investigador le imputó los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar agravada, cargos que el procesado no aceptó. Por solicitud de la Fiscalía, el juez del caso le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, mientras continúa el proceso en su contra.

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La medida de aseguramiento no constituye una condena. Se trata de una decisión judicial que busca garantizar la comparecencia del procesado al proceso y la protección de la comunidad, mientras avanza la investigación y se define su situación jurídica. El señalado conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia en su contra.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas o exparejas, incluso cuando ya existen medidas de protección a su favor. La hermana de la víctima, de acuerdo con la Fiscalía, había agotado varias rutas para escapar de la violencia: denunció, obtuvo una medida de protección y se trasladó de ciudad para alejarse del hombre señalado de agredirla, pero él la siguió hasta Bogotá.

El barrio Sevilla, donde ocurrieron los hechos, hace parte de la localidad de Antonio Nariño, en el centro-sur de la capital. Allí, las autoridades adelantaron las primeras diligencias y la inspección del cuerpo, antes de remitir el caso a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá.

Las autoridades reiteran el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar o de violencia contra la mujer. En Bogotá, las víctimas pueden acudir a las líneas de emergencia de la ciudad, a la línea 155 de la Secretaría Distrital de la Mujer, que orienta a mujeres víctimas de violencias, o presentar la denuncia directamente ante la Fiscalía General de la Nación o en los CAI de la Policía Nacional.

La Fiscalía recuerda, además, que contar con una medida de protección no impide que las víctimas vuelvan a acudir a las autoridades si el agresor persiste en su comportamiento, pues el incumplimiento de esas órdenes puede dar lugar a nuevas actuaciones judiciales en su contra.