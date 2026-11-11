¡Bajo la lupa! Supertransporte abrió inspección en El Dorado por demoras y congestiones

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Resumen: La Superintendencia de Transporte abrió una inspección integral en el Aeropuerto Internacional El Dorado por demoras en la entrega de equipajes, congestiones en la atención a viajeros, problemas de seguridad y transporte informal. Opain, la ANI, Aerocivil, Migración Colombia y las aerolíneas asumieron compromisos con planes de acción y fechas concretas. La inspección, que va hasta el 20 de noviembre, también revisará la situación financiera y jurídica de Opain y la accesibilidad de la terminal.

La Superintendencia de Transporte abrió una inspección integral en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, para verificar las condiciones en las que se presta el servicio a los pasajeros y exigir correctivos frente a las fallas que vienen afectando a los viajeros. La decisión fue informada por la entidad este miércoles 11 de noviembre, tras la instalación de una mesa de trabajo en la que participaron Opain, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Aeronáutica Civil, Migración Colombia, las aerolíneas y la Policía Nacional.

La reunión fue liderada por la superintendente de Transporte, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, quien instaló la Mesa Interinstitucional de articulación operativa para la supervisión de El Dorado, un espacio destinado a encontrar soluciones que permitan brindar un servicio más eficiente y de calidad a los millones de usuarios que pasan cada año por la principal terminal aérea del país.

La medida llega en medio de una semana complicada para el aeropuerto. Este mismo miércoles, una falla en los servidores que soportan las plataformas de registro y embarque de pasajeros, así como el sistema de verificación de viajeros, obligó a tramitar pasabordos y maletas a mano, con las consiguientes demoras y aglomeraciones.

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Además, hace apenas una semana, el 4 de noviembre, un apagón de radar colapsó las operaciones de la terminal y dejó a cientos de pasajeros varados, un episodio por el que la Contraloría ya pidió explicaciones a la Aeronáutica Civil.

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¿Qué problemas están en la mira de la Supertransporte?

Según la entidad, en la mesa de trabajo se expusieron las principales dificultades que enfrentan los usuarios de El Dorado. Entre ellas están las demoras en la entrega de equipajes y las congestiones en los procesos de atención a viajeros internacionales, sobre todo en las horas de mayor demanda.

También se revisaron los problemas de seguridad en las zonas de llegada, la presencia de taxis y vendedores informales en los alrededores de la terminal, las limitaciones de la infraestructura aeroportuaria, el costo de los tiquetes y las condiciones de atención para las personas con movilidad reducida.

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Estos son los compromisos que asumieron las entidades

De la reunión salieron compromisos concretos para cada actor de la operación aeroportuaria:

Opain, el concesionario que opera el aeropuerto, seguirá trabajando con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las autoridades distritales para fortalecer las herramientas jurídicas y los controles en las zonas aledañas a la terminal.

el concesionario que opera el aeropuerto, seguirá trabajando con el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y las autoridades distritales para fortalecer las herramientas jurídicas y los controles en las zonas aledañas a la terminal. La ANI adelantará gestiones con las autoridades distritales y locales para controlar las ventas informales y tramitará una resolución que permita incluir el aeropuerto en una zona de manejo especializado, con el fin de reforzar las medidas de control en su entorno.

adelantará gestiones con las autoridades distritales y locales para controlar las ventas informales y tramitará una resolución que permita incluir el aeropuerto en una zona de manejo especializado, con el fin de reforzar las medidas de control en su entorno. Las aerolíneas promoverán mesas técnicas para analizar cuánto pesan los impuestos, las tasas aeroportuarias, el combustible y otros costos de operación en el precio final de los tiquetes. Vale aclarar que este ejercicio busca revisar los componentes de las tarifas; no significa que ya se haya ordenado una rebaja en los precios.

Además, Migración Colombia, las aerolíneas, Opain y la Policía Nacional deberán presentar planes de acción con responsables y fechas concretas para resolver las dificultades relacionadas con los equipajes, la atención durante las horas de mayor congestión y el control de taxis.

Las finanzas de Opain también quedaron bajo la lupa

De acuerdo con Portafolio, la inspección de la Supertransporte se adelantará hasta el próximo 20 de noviembre y comprende tres grandes frentes: la infraestructura y la operación de la terminal, la situación financiera y jurídica de Opain y la accesibilidad del aeropuerto para todos los usuarios.

La superintendente Vergara señaló que el propósito de la intervención es garantizar que las soluciones planteadas por las diferentes entidades se traduzcan en mejoras concretas para los viajeros.

Para verificar el cumplimiento de los compromisos, la Superintendencia realizará verificaciones en campo en las instalaciones, enviará el acta de la reunión a las entidades participantes y convocará una nueva mesa de seguimiento. Además, junto con la Aerocivil y las compañías aéreas, promoverá la búsqueda de alternativas para reducir el costo de los pasajes, dentro de las competencias de cada una.

El Dorado es el principal centro de conexiones aéreas de Colombia, por lo que las fallas en su operación tienen efectos en cadena sobre los vuelos nacionales e internacionales y sobre los millones de pasajeros que lo usan cada año.