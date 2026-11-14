Nuevo operativo en San Bernardo, Bogotá: desmontaron 12 cambuches y retiraron 13 toneladas de residuos

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Resumen: Un operativo en San Bernardo, en el centro de Bogotá, dejó 12 cambuches desmontados y 13 toneladas de residuos retiradas en la calle tercera, entre carreras décima y 14. La Alcaldía dice que se recuperaron 1.200 metros cuadrados de espacio público con apoyo del Ejército y la Policía.

Un nuevo operativo de recuperación del espacio público en el barrio San Bernardo, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá, dejó 12 cambuches desmontados y 13 toneladas de residuos retiradas. La intervención se realizó durante la noche del viernes 13 de noviembre de 2026, según informó la Alcaldía de Bogotá.

La acción se concentró en la calle tercera, entre las carreras décima y 14. Durante casi dos horas, las autoridades despejaron una vía que, según el Distrito, estaba ocupada por la informalidad y el consumo de estupefacientes.

¿Cómo fue el operativo en San Bernardo?

De acuerdo con la Alcaldía, por la carrera 14 ingresó primero el contingente de la Décimo Tercera Brigada del Ejército, que fijó el perímetro. Después entraron los gestores de convivencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y el personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP).

Los funcionarios recogieron y apilaron pedazos de madera, colchones, muebles, textiles y plásticos. Cuando el paso quedó despejado, entraron los vehículos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), entre ellos una volqueta y un minicargador, que retiraron los objetos.

El cordón de seguridad del Ejército y el trabajo de la Policía de Bogotá permitieron desmontar los 12 cambuches, en los que según el Distrito convivían decenas de habitantes de calle. En total se recolectaron 22 metros cúbicos de escombros, equivalentes a 13 toneladas.

Lo que buscaban las autoridades

El objetivo fue recuperar el paso vial y el tránsito peatonal sobre la calle tercera. La Alcaldía explicó que el reto era grande por el riesgo que representaba la presencia de porte de estupefacientes y de armas cortopunzantes, que, según el Distrito, muchas personas esconden entre sus pertenencias.

Con la intervención se recuperaron 1.200 metros cuadrados de espacio público. Sobre la carrera décima también se retiraron desechos y bases de estructuras que habían deteriorado las zonas verdes del separador vial.

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Lo que dijeron los vecinos

Un residente del barrio, citado por la Alcaldía, aseguró: «Lo que ustedes están haciendo me parece excelente. Ya no está la gente acá vendiendo, aquí fumando». Otro ciudadano agradeció la labor del Distrito y dijo que, con el aseo, se siente el cambio: «Respiro».

Una intervención que no es la primera

El operativo se dio después de la ‘Operación Kratos’, realizada el 28 de octubre en la madrugada y liderada por el presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde Carlos Fernando Galán. Esa operación dejó 172 capturados y, ese mismo día, más de 100 funcionarios distritales y miembros de la Fuerza Pública entraron a la zona para desmontar estructuras improvisadas y retirar residuos acumulados.

La Alcaldía recordó que, en los últimos dos meses, el Distrito ha realizado varias intervenciones en San Bernardo para garantizar el control y la convivencia en una zona que antes consideraba un potencial foco de inseguridad y de dinámicas ilegales.

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La Alcaldía agregó que este tipo de acciones no son aisladas y que continuarán en el sector con el fin de seguir recuperando el espacio público y la seguridad. Para los vecinos, según el Distrito, la intervención les permite recuperar la tranquilidad en las calles del barrio.

La denuncia ciudadana, clave

La Secretaría de Seguridad destacó la veeduría ciudadana como una de las piedras angulares de la lucha por el espacio público. Gracias a las alertas recibidas en la Línea de Emergencias 123, dijo, las autoridades han podido adelantar planes de intervención.

La entidad pidió a los ciudadanos denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo a través de esa línea, pues la denuncia es clave para lograr sanciones o procesos investigativos. Minuto30 seguirá atento a nuevas intervenciones en el centro de la capital.