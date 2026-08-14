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Resumen: Una intervención del Distrito en la Calle 72 con Avenida 68 permitió desmontar siete cambuches y retirar 1,5 toneladas de residuos acumulados. Durante el operativo, 12 habitantes de calle recibieron oferta de traslado a centros de inclusión, mientras varias entidades trabajaron en la recuperación del espacio. La jornada hace parte de las acciones adelantadas en Barrios Unidos y Engativá para prevenir nuevas ocupaciones indebidas.

¡Cambio total en la Calle 72! Retiran siete cambuches y toneladas de residuos en Bogotá

Una intervención adelantada por varias entidades del Distrito permitió recuperar un punto de la Calle 72 con Avenida 68, en Bogotá, que se encontraba ocupado por siete cambuches y diferentes elementos acumulados en el lugar.

Durante la jornada fueron desmontadas las estructuras y retirados aproximadamente 1,5 toneladas de residuos voluminosos, entre los que se encontraban objetos y materiales utilizados en el espacio ocupado.

La intervención se prolongó por más de dos horas. Una vez culminaron las labores de desmonte y recolección, los residuos fueron cargados y trasladados en una volqueta.

Encontraron cocinas y fogones improvisados

Entre los elementos ubicados en el punto intervenido había fogones, ropa, botellas, jeringas y cocinas improvisadas, además de otros objetos que permanecían en los cambuches.

El retiro permitió despejar el espacio y eliminar la acumulación de estos materiales en el sector.

La intervención no estuvo enfocada únicamente en la recuperación física del lugar. Durante el operativo también se realizó acercamiento a las personas que permanecían allí.

Doce habitantes de calle recibieron oferta de atención

En total, 12 habitantes de calle que se encontraban en la zona recibieron una oferta de traslado a los centros de inclusión del Distrito.

En estos espacios pueden acceder a servicios de atención y acompañamiento, de acuerdo con la oferta institucional disponible para esta población.

De esta manera, la jornada combinó las labores de recuperación del espacio con la intervención de las entidades encargadas de brindar atención social.

Varias entidades participaron en el operativo

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El procedimiento contó con la participación de Gestores de Convivencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con funcionarios y trabajadores de las secretarías de Gobierno e Integración Social.

También hicieron parte de la intervención la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP) y las alcaldías locales de Barrios Unidos y Engativá.

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La presencia de las diferentes entidades permitió desarrollar tanto el desmonte de las estructuras como la recolección de los residuos y el acercamiento a los habitantes de calle que estaban en el sector.

Buscan evitar nuevas ocupaciones

De acuerdo con el Distrito, el punto intervenido presentaba condiciones que afectaban la convivencia y aumentaban la percepción de inseguridad entre las personas que transitan por esta zona de la capital.

Con la recuperación del espacio se busca evitar que vuelva a ser utilizado para ocupaciones indebidas y reducir factores asociados a posibles situaciones que afecten la seguridad y la convivencia.

La intervención hace parte de las jornadas que se vienen desarrollando en Barrios Unidos y Engativá para recuperar espacios públicos y prevenir nuevas ocupaciones.

Según la información entregada por el Distrito, en estas dos localidades ya se han realizado 74 jornadas de recuperación y prevención de ocupaciones indebidas del espacio público.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones continuarán como parte de las acciones destinadas a mejorar las condiciones de los espacios de uso común.

La ciudadanía también puede informar sobre situaciones que afecten la seguridad o la convivencia mediante la Línea 123, para que las autoridades puedan conocer los casos y activar la atención correspondiente.