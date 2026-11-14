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Resumen: La familia de Lesly Vanessa Rincón Ortiz, de 25 años y trabajadora de limpieza del aeropuerto El Dorado, pide ayuda para encontrarla. Su mamá dice que no sabe de ella desde el 31 de octubre y que halló en su apartamento sus documentos, dinero, dos celulares conectados y un portátil. Denunció ante la Fiscalía y Medicina Legal.

Desapareció trabajadora del aeropuerto El Dorado: su mamá encontró sus pertenencias en el apartamento

La familia de Lesly Vanessa Rincón Ortiz, una joven de 25 años que trabaja en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, pide ayuda para encontrarla. Su mamá, Martha Patricia, asegura que no sabe nada de ella desde el 31 de octubre de 2026 y que, al ir a su apartamento, encontró allí sus documentos, su dinero, dos celulares y un computador portátil.

El caso fue difundido por Noticias Caracol, Citytv y El Tiempo. Según los medios, la joven vive en el barrio Zelfita, en la localidad de Fontibón, occidente de la capital, y hasta el 13 de noviembre figuraba como «por localizar» en la plataforma Colombia Te Busca.

¿Quién es Lesly Vanessa Rincón Ortiz?

Lesly Vanessa nació en Cali y se trasladó a Bogotá para desarrollar su vida laboral. Trabaja para una empresa que presta servicios de limpieza en el aeropuerto El Dorado. Vivía en un apartaestudio de Fontibón, aunque, según contó su mamá a Noticias Caracol, estaba pagando para tener un apartamento propio. La madre también vive cerca de la casa de su hija.

Las autoridades y la familia han divulgado estas características físicas para ayudar a identificarla: tiene 25 años, mide 1,62 metros, es de tez blanca, tiene cabello corto y ondulado, ojos claros color miel, no tiene tatuajes y presenta una cicatriz en el cuello.

Lo último que se supo de ella

De acuerdo con el relato de Martha Patricia, el último contacto fue el 31 de octubre, cuando hablaron por videollamada. Ese día, Lesly le contó que a partir del 1 de noviembre cambiaría de horario y trabajaría de 6:00 a. m. a 12:00 del mediodía.

La mamá aseguró que no notó nada extraño en la conversación. «Yo sentí que estaba bien, que tenía buena actitud ese día», relató a Noticias Caracol. Sin embargo, el 1 de noviembre la joven no llegó a trabajar ni avisó que se ausentaría.

Pasaron dos días sin noticias y Martha Patricia fue hasta el apartaestudio de su hija para saber qué pasaba. Lo que encontró aumentó su preocupación.

Las pertenencias que halló su mamá en el apartamento

«Me preocupé, al segundo día fui hasta el apartaestudio que ella tenía y encontré los documentos, la cédula, la plata, la tarjeta, todos los documentos, los dos celulares y el portátil», contó la madre. Según el relato, los dos teléfonos estaban conectados, algo que le pareció muy extraño.

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La mujer también dijo que su hija no acostumbra a desaparecer ni a dejar de comunicarse con la familia, por lo que su silencio le resulta especialmente desconcertante.

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Qué ha hecho la familia y qué dicen las autoridades

Martha Patricia interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación e informó del caso al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Fiscalía publicó un cartel de «Desaparecida urgente» con los datos de la joven y la fecha de desaparición, el 31 de octubre de 2026, en el barrio Zelfita.

Según la madre, la fiscal encargada ha revisado cámaras de seguridad y adelantado otras indagaciones. Sin embargo, la familia asegura que hasta ahora no ha recibido información concluyente sobre qué le ocurrió a Lesly Vanessa ni sobre dónde puede estar. Las autoridades no han informado hipótesis sobre el caso.

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Cómo ayudar a encontrarla

La familia hace un llamado a la ciudadanía para que comparta cualquier información, por pequeña que parezca, que ayude a ubicar a la joven. Quien tenga datos puede comunicarlos a la Fiscalía General de la Nación, en la Seccional de Policía Judicial de Bogotá, Grupo de Desaparecidos, o a la Policía Nacional.

En el cartel divulgado por la Fiscalía aparecen como contactos el teléfono 5803814 y los celulares 3174382324 y 3506013118. También se puede consultar su registro en la plataforma ciudadana Colombia Te Busca.

Minuto30 seguirá atento a cualquier novedad sobre el paradero de Lesly Vanessa Rincón Ortiz. Si usted la ha visto o tiene información sobre su ubicación, comuníquese de inmediato con las autoridades.