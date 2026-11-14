Foto: Captura de video

Resumen: La Policía capturó en Bogotá a Juan Orellanos, alias El Gordo, señalado cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN. Lo vinculan con extorsiones en Cenabastos y quema de vehículos en Cúcuta.

Capturan en Bogotá a alias El Gordo, señalado cabecilla del frente urbano del ELN en Cúcuta

La Policía capturó en Bogotá a alias El Gordo, identificado como Juan Orellanos, señalado de ser cabecilla de comisión del Frente Criminal Urbano Reinaldo Ardila Gómez, estructura del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN. Las autoridades lo vinculan con extorsiones a comerciantes y ataques con explosivos e incendios de vehículos en Cúcuta y otros municipios de Norte de Santander.

La captura se realizó este sábado 14 de noviembre en una vía pública de la localidad de Puente Aranda, en el occidente de Bogotá. La operación estuvo a cargo de comandos del Grupo de Operaciones Especiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

https://x.com/DIJINPolicia/status/2121685104439476635

Cómo lo ubicaron

Según la Policía, los investigadores establecieron dónde estaba mediante labores de inteligencia, seguimientos en terreno y el manejo de fuentes humanas. Sobre Orellanos pesaba una orden judicial por su presunta participación en actividades de extorsión y apoyo a estructuras del ELN.

Las autoridades le atribuyen más de cinco años de actividad criminal en Norte de Santander, donde habría cumplido funciones de apoyo logístico y estratégico para esa organización en Cúcuta y municipios cercanos.

Extorsiones en la central de abastos de Cúcuta

De acuerdo con la investigación, alias El Gordo hacía parte de una red de apoyo que realizaba cobros extorsivos sistemáticos a comerciantes informales y propietarios de establecimientos de la Central de Abastos de Cúcuta, conocida como Cenabastos. Quienes no pagaban, según las autoridades, quedaban expuestos a amenazas y ataques contra sus negocios.

La Policía sostiene que, como método de presión, Orellanos participó en el lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en el sector de Cenabastos, que causó graves daños materiales en un establecimiento comercial de Villa del Rosario.

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Quema de vehículos de Postobón y Bavaria

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, explicó que al capturado se le atribuye su participación, en septiembre de 2025, en la incineración de vehículos de transporte y distribución de las empresas Postobón y Bavaria en ejes viales de Norte de Santander.

Esas acciones, dijo el oficial, hicieron parte de una escalada violenta de este frente urbano contra el sector empresarial entre agosto y diciembre de ese año. También se le señala de instalar banderas alusivas al ELN en distintos puntos del área metropolitana de Cúcuta, con fines de intimidación.

Las órdenes que habría recibido

Las autoridades indicaron que Orellanos actuaba bajo las órdenes de alias Care Vieja, identificado como el tercer cabecilla de esa estructura, quien se encuentra privado de la libertad.

Según la Policía, El Gordo articulaba la logística de la estructura y facilitaba tanto los cobros extorsivos como las acciones de intimidación contra comerciantes y transportadores.

Qué sigue en el proceso

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada contra las Organizaciones Criminales. El ente acusador prevé imputarle los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir ante un juez de control de garantías.

Como en todo proceso judicial, las acusaciones contra Orellanos son por ahora presuntas y deberán ser probadas ante un juez.

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Otra captura el mismo día

La Policía anunció también la captura, en Córdoba, de alias Pata de Palo, señalado como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Según Noticias Caracol, el presidente Abelardo de la Espriella dijo que este hombre acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y lo había declarado objetivo de interés de su Gobierno el 22 de julio.