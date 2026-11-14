Desmantelan dos casinos ilegales en Los Mártires: capturaron a dos eslovenos y decomisaron 40 tragamonedas

Foto: Secretaría Distrital de Seguridad

Resumen: La Policía, la Secretaría de Seguridad y Coljuegos desmantelaron una bodega en Los Mártires, en Bogotá, donde funcionaban dos casinos ilegales. Capturaron a tres personas, dos de ellas eslovenas, e incautaron 40 tragamonedas, cuatro mesas de casino y una ruleta. Coljuegos estima un impacto de más de 78.000 millones de pesos para la salud.

Las autoridades desmantelaron una bodega en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, donde funcionaban dos casinos ilegales. En el operativo, realizado el viernes 13 de noviembre de 2026, fueron capturadas tres personas, entre ellas dos ciudadanos de nacionalidad eslovena, y se incautaron 40 máquinas tragamonedas, cuatro mesas de casino y una ruleta.

La operación fue adelantada por la Policía de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y Coljuegos, en el marco de la estrategia «Bogotá camine segura».

¿Cómo funcionaban los casinos clandestinos?

Según las autoridades, detrás de la fachada de una bodega operaban dos casinos clandestinos que, durante más de un año, habrían funcionado como guaridas de apuestas ilegales. Allí los clientes podían apostar en mesas de póker, blackjack, ruletas, tragamonedas y hasta mesas de pool.

Los establecimientos, que algunos días permanecían abiertos las 24 horas, ofrecían distintos juegos de suerte y azar. Además, almacenaban una importante cantidad de elementos y componentes para fabricar y adecuar máquinas de apuestas.

Cómo llegaron a los casinos de Los Mártires

La Secretaría de Seguridad había identificado previamente estos negocios mediante labores de caracterización en territorio, al sospechar que explotaban ilegalmente los juegos de suerte y azar. Con esa información alertó a las demás entidades para coordinar las acciones de inspección, vigilancia y control.

Se desplegó un equipo de 50 personas de la Policía Metropolitana de Bogotá, Coljuegos y la Secretaría de Seguridad. Al operativo se sumaron integrantes de la Secretaría Distrital de Hacienda y de Migración Colombia. Los dos lugares fueron sellados.

Los capturados y lo que enfrentan

En medio de las verificaciones, las autoridades evidenciaron que uno de los lugares era administrado por dos ciudadanos eslovenos, de 68 y 47 años, que habrían llegado a Colombia en 2024. Los dos fueron capturados junto a una mujer colombiana y puestos a disposición de las autoridades por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Por ese delito pueden enfrentarse a condenas de entre 6 y 8 años de prisión y a una sanción económica de 500 a 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además del proceso administrativo de Coljuegos. Migración Colombia iniciará un proceso administrativo sancionatorio contra los dos extranjeros por la presunta irregularidad en su permanencia en el país, por lo que podrían ser expulsados.

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Lo que fue incautado

Durante el operativo fueron incautadas 40 máquinas tragamonedas, una ruleta, cuatro mesas de casino, 50 computadores y 13 televisores. También 1.450 botones para máquinas, 18 tarjetas board y 13 pantallas electrónicas, entre otros elementos, para un total reportado de 1.568 unidades. Además se decomisaron ocho celulares y se verificaron 12 códigos IMEI.

La intervención permitió descubrir no solo los espacios para apostar, sino una especie de centro de almacenamiento de equipos y piezas para el funcionamiento y la fabricación de estos juegos. Entre lo hallado había tableros electrónicos, botones, billeteros, pantallas y tarjetas utilizados para ensamblar máquinas tragamonedas.

El caso se suma a las acciones de control que el Distrito y la Policía adelantan en el centro de la capital contra negocios que operan sin permiso. Las autoridades indicaron que continuarán las inspecciones para identificar otros establecimientos que exploten juegos de suerte y azar de manera ilegal.

Un millonario impacto para la salud

Las autoridades advirtieron sobre el impacto económico de la explotación ilegal de juegos de suerte y azar. Según las cifras de Coljuegos, la actividad de este tipo de establecimientos representa una afectación aproximada de más de $78.000 millones en recursos que el sistema de salud subsidiado habría dejado de percibir durante los últimos cinco años.

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Minuto30 seguirá atento a los avances del proceso judicial y migratorio contra los capturados. Las autoridades recordaron que las apuestas y los juegos de azar sin autorización afectan los recursos destinados a la salud de los colombianos.