Hallan 58 celulares, 12 armas cortopunzantes y droga en operativo en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá

Foto: Alcaldía de Bogotá

Resumen: El Inpec y la Policía Nacional realizaron un operativo de registro y control en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, por orden del presidente Abelardo De La Espriella. Incautaron 58 celulares, 47 cargadores, 14 auriculares Bluetooth, 12 armas cortopunzantes, dos parlantes y casi 123 gramos de marihuana, cocaína y tusi. El Gobierno reporta 4.080 operativos en cárceles en sus primeros 50 días.

Un operativo de registro y control en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, dejó la incautación de 58 teléfonos celulares, armas cortopunzantes y sustancias estupefacientes. La intervención fue realizada por el Inpec con el apoyo de la Policía Nacional, por orden del presidente Abelardo De La Espriella, y se adelantó este viernes 13 de noviembre en el principal centro de reclusión femenino de la capital.

El balance fue dado a conocer por el propio mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X. Según los reportes, en la intervención participaron cerca de 200 funcionarios del Inpec, respaldados por uniformados de la Policía.

¿Qué encontraron en El Buen Pastor?

De acuerdo con el reporte oficial, durante el operativo fueron incautados los siguientes elementos:

58 terminales móviles

terminales móviles 47 cargadores

cargadores 14 auriculares Bluetooth

auriculares Bluetooth 12 armas cortopunzantes

armas cortopunzantes 2 parlantes

A esos elementos se sumaron varias sustancias estupefacientes: 119,4 gramos de marihuana, 1,5 gramos de cocaína y 1,7 gramos de tusi, la llamada cocaína rosada.

Por reglamento, el ingreso de teléfonos celulares, armas y drogas a los establecimientos penitenciarios está prohibido, por lo que este tipo de hallazgos hace parte de lo que las autoridades buscan frenar con las requisas periódicas dentro de los patios y las celdas. En este caso, el balance oficial no precisó en qué pabellones se encontraron los elementos ni si hubo internas identificadas como responsables.

Esto le podría interesar: ¿Cárcel o estudio webcam? Revelan presunto negocio de transmisiones para adultos desde El Buen Pastor

El mensaje del presidente De La Espriella

Tras conocerse los resultados, el jefe de Estado aseguró que su directriz es clara: «blindar el control penitenciario» y cerrarles los espacios a los criminales. Señaló que no permitirá que los establecimientos penitenciarios sigan siendo utilizados para coordinar actividades delictivas y anunció que las acciones de registro y vigilancia se mantendrán para fortalecer el control al interior de las cárceles.

Seguir canal en WhatsApp Bogotá Ciudad

Según el último balance presentado por la Presidencia, durante los primeros 50 días del Gobierno se han registrado 4.080 operativos de registro y control en cárceles del país. Las autoridades han explicado que estas medidas hacen parte de la estrategia para evitar que las personas privadas de la libertad continúen delinquiendo desde los centros de reclusión.

Otros operativos recientes en cárceles del país

La intervención en El Buen Pastor se suma a otras realizadas en las últimas semanas. El pasado fin de semana se adelantó un operativo en el establecimiento penitenciario de Cómbita, en Boyacá, con la participación de unos 300 funcionarios del Inpec y de la Policía. En esa ocasión se reportaron 264 teléfonos celulares, 456 tarjetas SIM, 24 dispositivos de conexión wifi, 91 armas cortopunzantes y varios kilos de estupefacientes, además de más de siete millones de pesos en efectivo.

Este martes 11 de noviembre, el Inpec también reportó un operativo en la cárcel de Pasto, en Nariño, donde fueron halladas 25 armas artesanales, siete celulares y sustancias estupefacientes.

Esto le podría interesar: El Inpec incautó 25 armas artesanales y 7 celulares en operativo en la cárcel de Pasto

Reacciones al operativo

La publicación del presidente generó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios respaldaron las medidas para recuperar el control de las cárceles, otros cuestionaron el alcance de los hallazgos frente a problemáticas de seguridad más amplias y pidieron intervenciones similares en otros establecimientos penitenciarios del país.

El Buen Pastor ya ha estado en la mira en los últimos meses por situaciones relacionadas con el uso de dispositivos tecnológicos dentro del penal, entre ellas un informe del programa Testigo Directo sobre presuntas transmisiones en línea realizadas desde el interior del establecimiento, que Minuto30 publicó en mayo. Las autoridades no han informado, por ahora, si habrá sanciones disciplinarias o investigaciones por lo hallado en este operativo.