Nueve jóvenes escaparon por los techos del CAE Buen Pastor en Cali: piden reforzar la seguridad

Fotos: Personería de Cali

Resumen: Nueve jóvenes escaparon por los techos del CAE Buen Pastor, en el barrio Villanueva de Cali. La Personería pidió al ICBF instalar cámaras, habilitar la garita posterior y reforzar el muro perimetral, además de coordinar podas con el Dagma. Las autoridades buscan a los evadidos.

Nueve jóvenes escaparon del Centro de Atención Especializada (CAE) Buen Pastor, en Cali, utilizando los techos de las instalaciones, según el reporte preliminar conocido este domingo 15 de noviembre. La fuga motivó una visita del personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, quien pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) adoptar medidas urgentes para reforzar la seguridad del establecimiento.

El centro está ubicado en el barrio Villanueva. Tras conocerse la evasión, las autoridades desplegaron labores de búsqueda para localizar a los jóvenes y conseguir su retorno. La Personería advirtió que, además de atender la emergencia, es necesario corregir las condiciones que permitieron la salida del grupo.

La fuga del CAE Buen Pastor se habría producido por los techos

Las primeras versiones señalan que los jóvenes utilizaron la parte superior del inmueble para abandonar el lugar. De acuerdo con la información recogida por El Tiempo, durante la madrugada se habían escuchado ruidos inusuales en esa zona y varias láminas de la cubierta habrían sido rotas y retiradas para abrir paso a la evasión.

La información inicial ubica lo ocurrido en la mañana de este domingo. Sin embargo, los reportes consultados no precisan una hora única de la salida ni detallan cuánto tiempo transcurrió entre los ruidos advertidos y la confirmación de que faltaban los nueve jóvenes. Esos aspectos hacen parte de las circunstancias que deberán aclararse.

También se conocieron advertencias de vecinos sobre la fragilidad de la cubierta y las condiciones de seguridad del establecimiento, según el mismo medio. El señalamiento vuelve la atención sobre la revisión del inmueble y sobre las medidas preventivas que ahora reclama el Ministerio Público tras la fuga.

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Personería pidió cámaras, garita y refuerzo del muro

Gerardo Mendoza acudió al CAE Buen Pastor y dirigió sus solicitudes al ICBF. Entre las acciones que planteó están la instalación de cámaras de vigilancia, la habilitación de la garita posterior y el refuerzo del muro perimetral. Son intervenciones que, según la Personería, deben ponerse en marcha para reducir la vulnerabilidad del centro.

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El personero también pidió coordinar con el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) la poda de la vegetación de los alrededores. La preocupación expresada es que esas zonas pueden facilitar el ocultamiento de quienes salen del establecimiento y dificultar las tareas de vigilancia exterior.

Las solicitudes abarcan, por tanto, tanto la infraestructura del centro como las condiciones de su entorno inmediato. Hasta la información consultada, se trata de medidas reclamadas por el organismo de control; no de trabajos que ya hayan sido ejecutados o cuya terminación haya sido anunciada por las entidades responsables.

Continúa la búsqueda de los nueve jóvenes

La Personería insistió en que la prioridad es localizar a los jóvenes y garantizar su regreso al centro, al tiempo que se adoptan correctivos para prevenir nuevas fugas. Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y las verificaciones relacionadas con la salida por los techos del establecimiento.

Los reportes iniciales no incluyen las identidades de los evadidos ni un balance de retornos al CAE. Tampoco ofrecen detalles individuales sobre los procesos por los que se encontraban allí. Por esa razón, no es posible atribuirles delitos concretos a partir de la información difundida sobre este hecho.

El caso corresponde al Centro de Atención Especializada Buen Pastor de Cali y no a la cárcel de mujeres del mismo nombre en Bogotá. La distinción es importante para identificar el lugar de la emergencia y las autoridades a las que se dirigieron los pedidos de intervención tras conocerse la fuga de este domingo.

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