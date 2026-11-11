Foto de archivo

Resumen: Un hurto a clientes de un establecimiento comercial en el sur de Cali terminó en un cruce de disparos con la Policía, según el reporte oficial de este miércoles. Tres hombres armados intimidaron a las víctimas y dispararon cuando se opusieron. El saldo: un presunto delincuente neutralizado, un herido bajo custodia y un capturado, que quedó a disposición de la Fiscalía por hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas. Las autoridades recuperaron lo hurtado, incautaron el arma e investigan al trío, de 18, 21 y 25 años, por al menos 15 hurtos en el sector del Parque del Perro.

Balacera tras hurto en el sur de Cali: un presunto ladrón neutralizado, un herido y un capturado

Un atraco a clientes de un establecimiento comercial en el sur de Cali terminó en un cruce de disparos con la Policía, según el reporte oficial que la institución entregó este miércoles 11 de noviembre. En el hecho, un presunto delincuente fue neutralizado, otro resultó herido y permanece bajo custodia en un centro hospitalario, y un tercer hombre fue capturado.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, todo comenzó cuando tres hombres armados ingresaron al local comercial, intimidaron a los clientes que se encontraban en el lugar y los despojaron de sus pertenencias. La situación escaló rápidamente: según la institución, los asaltantes dispararon de manera indiscriminada cuando varias de las víctimas se opusieron al robo.

Así fue la reacción de la Policía tras el hurto

La alerta llegó de inmediato a las unidades de la Zona de Atención del sector, que lograron interceptar a los sospechosos cuando intentaban huir. Fue en ese momento cuando se presentó el intercambio de disparos entre los uniformados y los presuntos atracadores.

El saldo del enfrentamiento, de acuerdo con el parte policial, fue el siguiente:

Un presunto delincuente neutralizado en el lugar de los hechos.

en el lugar de los hechos. Un segundo hombre herido , que quedó bajo custodia policial mientras recibe atención en un centro hospitalario.

, que quedó bajo custodia policial mientras recibe atención en un centro hospitalario. Un tercer implicado capturado en el operativo.

La Policía Metropolitana de Cali confirmó el procedimiento en sus canales oficiales y destacó la recuperación de los elementos robados:

🚨#ATENCIÓN| ¡Reacción inmediata en el sur de Cali! Frustramos hurto en establecimiento comercial: un presunto delincuente fue neutralizado, uno herido bajo custodia y otro capturado. Recuperamos lo hurtado e incautamos arma de fuego. #DiosYPatria @SeguridadCali pic.twitter.com/AzKid2HbUj — Policía Metropolitana Santiago de Cali (@PoliciaCali) November 11, 2026

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Además de recuperar todos los elementos hurtados, los uniformados incautaron el arma de fuego con la que habrían cometido el atraco e inmovilizaron la motocicleta en la que, según las autoridades, los hombres intentaban darse a la fuga.

¿De qué delitos deberá responder el capturado?

El hombre capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según la Policía, deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado y por fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Estos cargos son relevantes porque las circunstancias de calificación y agravación, como el uso de armas de fuego durante el robo, pueden aumentar de manera considerable la pena que enfrentaría en caso de ser condenado por un juez de la República.

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Los investigan por al menos 15 hurtos en el Parque del Perro

El caso no se cierra con el operativo. Las autoridades informaron que el capturado registra anotaciones judiciales previas por hurto y que, además, se investiga la posible participación de los tres hombres —de 18, 21 y 25 años— en al menos 15 hurtos cometidos en el sector del Parque del Perro, en el oeste de Cali, y en zonas aledañas.

Ese sector, uno de los más visitados por caleños y turistas por su oferta gastronómica y de bares, ha sido escenario de denuncias recurrentes por robos a transeúntes y a clientes de establecimientos comerciales, por lo que las autoridades adelantan allí planes especiales de vigilancia.

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Finalmente, la Policía reiteró su disposición para atender las denuncias de la comunidad e invitó a los ciudadanos a reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencias 123, con el fin de reaccionar de manera oportuna y seguir desarticulando las estructuras dedicadas al hurto en diferentes sectores de la ciudad.