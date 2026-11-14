Foto: Secretaría de Movilidad de Cali

Resumen: Un agente de tránsito de Cali fue agredido por un motociclista la noche del viernes 13 de noviembre, al terminar el partido entre Colombia y Chile, mientras regulaba el tráfico en la carrera 36 con calle 6. La Secretaría de Movilidad dijo que el agente no tuvo lesiones graves, que el agresor quedó a disposición de las autoridades y pidió respetar a los agentes.

Agente de tránsito fue agredido por un motociclista en operativos por el partido de la Selección en Cali

Un nuevo caso de agresión contra un agente de tránsito se registró en Cali durante la noche del viernes 13 de noviembre, cuando terminó el partido entre Colombia y Chile. El funcionario regulaba el tráfico en la carrera 36 con calle 6, en el sector de la avenida Roosevelt, cuando un motociclista lo golpeó tras negarse a atender una indicación.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el agresor quedó a disposición de las autoridades y que el agente, identificado con el número 729, no sufrió lesiones de gravedad. Un video del hecho circula en redes sociales:

¿Cómo ocurrió la agresión al agente de tránsito en Cali?

Según explicó un funcionario de la Secretaría de Movilidad, el agente 729 estaba en ese corredor haciendo labores de regulación vehicular porque, al terminar el encuentro deportivo, hubo una alta afluencia de vehículos y de personas en la zona.

En ese momento, un motociclista no acató una de las indicaciones del agente. Eso generó su disgusto: el conductor se bajó de la moto y agredió físicamente al servidor público. «Desafortunadamente, el día de ayer tuvimos un episodio de agresión contra uno de nuestros compañeros», señaló el funcionario de la entidad.

Después del ataque, el agente fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. La Secretaría de Movilidad aclaró que no presentó lesiones que lamentar. Por su parte, el ciudadano involucrado fue puesto a disposición de las autoridades competentes, que deberán adelantar las actuaciones correspondientes por lo ocurrido.

El rechazo de la Secretaría de Movilidad

Tras el hecho, la Secretaría de Movilidad rechazó este tipo de comportamientos y reiteró el llamado a respetar las indicaciones de los agentes de tránsito, en especial durante los operativos de regulación que se realizan en eventos de alta afluencia de público.

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La entidad recordó que las instrucciones que imparten estos funcionarios hacen parte de las medidas para garantizar la movilidad y prevenir situaciones de riesgo en las vías, por lo que insistió en la importancia de mantener el respeto hacia quienes cumplen labores de control y regulación del tránsito en la ciudad.

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Otras agresiones contra agentes de tránsito en Cali

Esta no es la primera vez que un agente de tránsito es atacado en la capital del Valle. De acuerdo con el reporte, en las últimas semanas se han presentado otras agresiones contra estos funcionarios. Una de ellas ocurrió cuando oficiales de tránsito fueron atacados con piedras en el barrio Caldas mientras realizaban un retén de control vehicular.

En diciembre de 2025, otro agente resultó con una fractura de tabique y múltiples golpes en el rostro luego de ser agredido por un motociclista al que iba a imponer un comparendo. En ese caso, la Policía capturó al agresor poco después de la golpiza.

También en mayo de este año, un juez condenó a tres años de prisión al hombre que lanzó insultos racistas contra un agente de tránsito en el barrio San Fernando, en un caso que había quedado registrado en video.

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Cámaras corporales para los agentes de tránsito

Desde el 20 de abril de este año, 300 cámaras corporales entraron en operación en los uniformes de los agentes de tránsito de Cali, una iniciativa desarrollada junto con la empresa ENRUTA. Según se explicó entonces, los dispositivos cuentan con tecnología en la nube y una cadena de custodia para que los videos no puedan ser manipulados ni borrados, y buscan ser una garantía tanto para el agente como para el conductor.

Las autoridades han pedido a los ciudadanos respetar a quienes regulan el tráfico, sobre todo en jornadas de alta congestión como las que se presentan al terminar los partidos de la Selección Colombia, cuando miles de personas se movilizan al mismo tiempo por las vías de la ciudad.