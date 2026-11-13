Imagen de referencia, no corresponde al escenario inaugurado en Cali. Foto: Peter Glaser / Wikimedia Commons (CC0).

Resumen: Una alianza entre Gatorade y la Alcaldía acerca nuevas oportunidades de recreación a la comunidad caleña. El proyecto también tiene un sello artístico local.

Del barrio a la cancha: Cali estrena escenario deportivo para más de 450 personas

Un escenario deportivo pensado para que el fútbol, el voleibol y la recreación se vivan cerca de casa abrió sus puertas en Cali. La iniciativa, desarrollada por Gatorade, de PepsiCo, en alianza con la Alcaldía de Cali, busca beneficiar a más de 450 personas y acercar nuevas oportunidades de actividad física a la comunidad.

La inauguración se realizó el 13 de noviembre y puso el foco en los niños y jóvenes, aunque la propuesta también incluye a los adultos mayores. El espacio tiene características de parque público y está orientado al encuentro de los habitantes alrededor del deporte.

La entrega corresponde al sexto espacio del programa Estadios del Barrio Gatorade en Colombia. Con esta apertura, la iniciativa suma a la capital del Valle del Cauca a su trabajo de intervención de espacios comunitarios.

Un escenario deportivo para distintas generaciones

El fútbol y el voleibol tendrán un lugar central en el nuevo escenario deportivo. La información de la iniciativa también contempla escuelas de boxeo y otras actividades recreativas, con una proyección de más de 450 beneficiarios entre niños, jóvenes y adultos mayores.

La propuesta reúne así disciplinas y actividades dirigidas a diferentes edades. Su enfoque está en la práctica comunitaria y en facilitar el acceso de los habitantes a opciones de movimiento y recreación, más allá de la competencia de alto rendimiento.

Durante la inauguración, el alcalde Alejandro Eder destacó la importancia de estos lugares para las comunidades. También recordó que Cali cuenta con 609 escenarios deportivos, de los cuales 562 son comunitarios, una red que tiene presencia en barrios y corregimientos.

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Un balón con los colores y la identidad de Cali

La apertura tuvo otro protagonista: el balón Tardes Caleñas, presentado como parte de la inauguración. Su diseño estuvo a cargo del artista local Felipe Barahona, conocido como Suku.

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La propuesta del artista recoge elementos de la identidad caleña, con referencias a los colores, los paisajes y los símbolos de la ciudad. Ese componente visual acompañó la entrega del espacio y llevó una mirada local a un objeto tan cotidiano en los barrios como un balón.

El programa Estadios del Barrio Gatorade impulsa intervenciones comunitarias en Colombia desde 2021. Además de su presencia en el país, la iniciativa también se desarrolla en Guatemala y Argentina, con el propósito de promover el deporte y la recreación.

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La recuperación de espacios deportivos también avanza en los barrios

La apertura se suma a un contexto de recuperación de infraestructura deportiva en Cali. En su balance de enero a septiembre de 2026, presentado el 28 de octubre, la Secretaría del Deporte y la Recreación reportó intervenciones en 81 escenarios y 102 acciones de mantenimiento.

Ese informe ubica la red deportiva y recreativa en las 22 comunas y los 15 corregimientos. También explica que los escenarios comunitarios están organizados en cinco zonas, cada una con equipos de apoyo para su funcionamiento, mantenimiento y dinamización.

Un antecedente distinto a la nueva entrega de Gatorade fue la renovación de la cancha múltiple del sector El Faro, en Comuneros I, anunciada por la Alcaldía en octubre. Allí se mejoraron tableros de baloncesto, arcos, pantallas de protección y muros, con una inversión superior a $300 millones.

En ese caso también se entregaron uniformes y balones para acompañar procesos de formación deportiva. Son acciones con las que la ciudad busca fortalecer los espacios de encuentro y ampliar las posibilidades de practicar deporte en los barrios.