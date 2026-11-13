A la cárcel cuatro presuntos integrantes de ‘Los Cartageneros’ por millonarios fleteos en Cali

Foto de archivo

Resumen: La Fiscalía judicializó en Cali a cuatro presuntos miembros de 'Los Cartageneros', señalados de al menos seis fleteos millonarios. Los cuatro quedaron con medida de aseguramiento en centros carcelarios y ninguno aceptó los cargos.

La Fiscalía General de la Nación informó este viernes que cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Cartageneros’, dedicado al hurto violento en la modalidad de fleteo, fueron judicializados en Cali y deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios.

De acuerdo con el ente acusador, los cuatro hombres habrían participado en por lo menos seis eventos delictivos ocurridos entre febrero de 2025 y este año, por lo que un fiscal de la unidad contra hurtos y estafas de la capital del Valle del Cauca les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego.

Las labores de policía judicial indican que los integrantes del grupo presuntamente identificaban a sus víctimas cuando retiraban dinero de entidades bancarias y, con roles ya distribuidos, concretaban los hurtos: uno de ellos habría sido el ‘marcador’, otro seguía a las víctimas y las intimidaba con armas de fuego para despojarlas del dinero, mientras los demás facilitaban la huida en taxis o motos.

Uno de los casos atribuidos ocurrió el pasado 11 de febrero, cuando un hombre que había retirado más de $46 millones de una entidad bancaria fue perseguido, interceptado y despojado violentamente del dinero; los responsables habrían huido en un taxi.

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Los cuatro investigados fueron capturados el 4 y 5 de noviembre en diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Cali y El Cerrito (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar) e Itagüí (Antioquia). Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados.

La situación jurídica de los señalados quedó pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia.

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