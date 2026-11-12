Personería de Cali rechaza atentado en Siloé

Resumen: El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó el atentado registrado en Siloé, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía, y exigió una respuesta contundente de las autoridades para capturar a los responsables.

El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó enérgicamente el atentado registrado la noche de este jueves en el sector de Siloé, en el sur de la ciudad, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

A través de un mensaje en redes sociales, el personero aseguró: «Cali no puede seguir bajo el terror de los violentos. Condeno enérgicamente el atentado registrado en Siloé, cerca de la sede de Carabineros de la Policía. Basta ya de ataques criminales que amenazan la vida y la tranquilidad de los caleños».

Además, hizo un llamado a las autoridades: «Exigimos una respuesta inmediata y contundente de las autoridades. Los responsables deben ser identificados, capturados y llevados ante la justicia. Cali merece vivir en paz».

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El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando, de acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto habría sido lanzado contra una patrulla de la Policía que se movilizaba por el sector. Hasta el momento no se conoce un balance oficial de personas heridas.

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