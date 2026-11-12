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    • Personería de Cali rechaza atentado en Siloé

    El personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, condenó el atentado en Siloé, cerca de la Escuela de Carabineros, y exigió capturar a los responsables.

    Publicado por: SoloDuque

    Personería de Cali rechaza atentado en Siloé
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    Personería de Cali rechaza atentado en Siloé

    Resumen: El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó el atentado registrado en Siloé, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía, y exigió una respuesta contundente de las autoridades para capturar a los responsables.

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    El personero distrital de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, rechazó enérgicamente el atentado registrado la noche de este jueves en el sector de Siloé, en el sur de la ciudad, cerca de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional.

    Camioneta de la Policía de noche en el sur de Cali

    Imagen suministrada a Minuto30

    A través de un mensaje en redes sociales, el personero aseguró: «Cali no puede seguir bajo el terror de los violentos. Condeno enérgicamente el atentado registrado en Siloé, cerca de la sede de Carabineros de la Policía. Basta ya de ataques criminales que amenazan la vida y la tranquilidad de los caleños».

    Además, hizo un llamado a las autoridades: «Exigimos una respuesta inmediata y contundente de las autoridades. Los responsables deben ser identificados, capturados y llevados ante la justicia. Cali merece vivir en paz».

    Seguir canal en WhatsAppCali Ciudad

    El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando, de acuerdo con información preliminar de las autoridades, un artefacto habría sido lanzado contra una patrulla de la Policía que se movilizaba por el sector. Hasta el momento no se conoce un balance oficial de personas heridas.

    Lea también: Fuerte explosión cerca de la Escuela de Carabineros en Cali: autoridades evalúan posible atentado

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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