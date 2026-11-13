«No habrá fronteras que protejan a los delincuentes»: De La Espriella anuncia 167 extradiciones en 97 días

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció 167 extradiciones firmadas en 97 días de Gobierno, un promedio de casi dos por día, y advirtió a los delincuentes que «no habrá fronteras que los protejan de la justicia». La mayoría de las solicitudes llega de cortes federales de Estados Unidos.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció este viernes que su administración ya ha firmado 167 extradiciones en 97 días de Gobierno, un nuevo balance de la política con la que, según el mandatario, el Estado colombiano golpea al narcotráfico y al crimen organizado más allá de las fronteras del país.

«La extradición es una herramienta fundamental de cooperación internacional para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y las estructuras criminales que amenazan la seguridad de los colombianos», señaló el jefe de Estado en su cuenta de X, en un mensaje que acompañó con un video.

En el mismo pronunciamiento, el presidente envió una advertencia directa a las organizaciones ilegales: «Los delincuentes deben tener claro que no habrá fronteras que los protejan de la justicia. Seguimos enfrentando a los bandidos con toda la determinación, la autoridad y la fuerza del Estado». El mensaje cierra con sus ya habituales «¡Firme por la Patria!» y «¡Viva Cristo Rey!».

Captura de video

Un promedio de casi dos extradiciones firmadas por día

La cifra entregada este viernes confirma la aceleración de los balances que el propio presidente ha presentado desde que asumió el cargo, el pasado 7 de agosto. El 22 de octubre anunció 142 extradiciones en 74 días; el 5 de noviembre elevó el conteo a 156 en 89 días, en un video en el que el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, le informó que solo ese jueves tenía seis nuevas solicitudes listas para su firma. Ocho días después, la cifra llegó a 167 en 97 días: en promedio, más de 1,7 extradiciones firmadas cada 24 horas.

«Las que sean necesarias», había afirmado el mandatario en su balance anterior, al advertir que continuará autorizando todos los requerimientos que lleguen a su despacho como parte de la lucha contra el crimen transnacional.

La mayoría de solicitudes llega de Estados Unidos

Según los balances entregados por el Gobierno, la mayoría de los expedientes corresponde a requerimientos de cortes federales de Estados Unidos, seguidos por tribunales de España, Italia y otros países de América Latina. Los delitos asociados a estas solicitudes incluyen conspiración para traficar cocaína y fentanilo, lavado masivo de activos, tráfico de armas y trata de personas.

Entre las operaciones más recientes figura la salida, a finales de octubre, de nueve extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá rumbo al hangar de la DEA, un operativo que el Gobierno presentó como una muestra de que «aquí no hay tregua» contra el crimen organizado. Semanas antes, el presidente había participado personalmente en la entrega a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera, en un operativo con escala en Barranquilla.

La extradición fue una de las promesas centrales de la campaña que llevó a De La Espriella a la Presidencia. En sus primeros 16 días de mandato ya había firmado más de 30 procesos y a los 67 días anunció un récord de 131 extradiciones firmadas y 142 expedientes destrabados, un balance que resumió con la frase «se acabó la guachafita».

A dos días de los primeros 100 días de Gobierno

El anuncio llega cuando la administración De La Espriella está a punto de cumplir sus primeros 100 días, que se completan el próximo domingo 15 de noviembre. El balance de extradiciones se suma a las cifras de seguridad presentadas días atrás por el vicepresidente de la República, según las cuales en los primeros 90 días las autoridades realizaron más de 32.000 capturas y capturaron o dieron de baja a 35 cabecillas de estructuras criminales, mientras que los homicidios, los secuestros, el terrorismo, la extorsión y las masacres cayeron entre un 40% y un 80%.

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