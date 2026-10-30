Resumen: El presidente Abelardo De la Espriella reveló un video del traslado de nueve extraditables desde La Picota al hangar de la DEA. La mayoría enfrentará juicios en Estados Unidos. El mandatario afirmó que en su Gobierno los criminales no tienen tregua.

Nueve extraditables salieron de La Picota rumbo al hangar de la DEA: «aquí no hay tregua»

El presidente Abelardo De la Espriella reveló este viernes un video del operativo en el que nueve personas solicitadas en extradición fueron trasladadas desde la cárcel La Picota de Bogotá hasta el hangar de la DEA, de donde la mayoría será enviada a Estados Unidos.

«Que les quede absolutamente claro a los criminales: aquí no hay tregua. Desde La Picota las extradiciones no paran. A quienes le han hecho daño a nuestra Nación y se han lucrado del terror, les espera todo el peso de la ley en cárceles extranjeras», afirmó el jefe de Estado en un mensaje difundido en redes sociales, acompañado de las imágenes del traslado.

Esposados, motilados y en uniforme

En el video se ve a los nueve extraditables esposados, motilados y con uniforme, custodiados por guardias del INPEC durante el trámite de salida de la cárcel de máxima seguridad del sur de Bogotá. Las imágenes muestran la revisión de las carpetas marcadas como «extraditable», el ingreso de los reclusos al vehículo de trasladados del instituto penitenciario y la partida del convoy hacia el hangar de la DEA, donde la Interpol se hizo cargo del procedimiento.

El INPEC confirmó el operativo y precisó que los nueve trasladados eran solicitados en extradición. Sobre los delitos, los reportes de prensa difieren: Caracol Radio, citando al instituto penitenciario, señaló que la mayoría responderá en Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de armas, mientras que EL TIEMPO informó que la mayoría enfrentará juicios por narcotráfico y detalló que cinco de los nueve son requeridos por una corte de Texas por ese delito y por concierto para delinquir.

Este es el listado de los nueve trasladados, divulgado este viernes: Ojeda Realpe Juan Carlos, Aguilar Jimenez Jeovanny, Martinez Alvarez Eduardo, Ansasoy Narvaez Jean Carlos, Acosta Ansasoy Jeison Stiven, Palacios Palacios Werling, Giraldo Gomez Oscar Hernando, Montoya Montoya Edgar German y Po Ya Lin.

De acuerdo con el INPEC, el traslado se cumplió sin novedades de seguridad y bajo un fuerte esquema de custodia, como es habitual en este tipo de operativos, que se coordinan entre el instituto penitenciario, la Policía y la Interpol.

«En la Era del tigre, a la gente de bien la protegemos y al delincuente lo combatimos sin contemplaciones», agregó el mandatario, quien ha hecho de la extradición una de las banderas de su política de seguridad desde que llegó a la Presidencia el pasado 7 de agosto.

Lea también: Operación Hexano: capturadas 22 personas por el robo de un millón de galones de hidrocarburos

La cárcel La Picota, ubicada en el sur de la capital, concentra a gran parte de los colombianos solicitados en extradición por cortes de otros países. Desde sus pabellones salen periódicamente los operativos de traslado hacia el hangar que la DEA tiene en Bogotá, punto desde el que los extraditables son entregados formalmente a las autoridades del país requirente.

Una política que no se detiene

El traslado de este viernes se suma a otras extradiciones ordenadas durante el actual Gobierno. A finales de septiembre fue extraditado a Estados Unidos alias Araña, y el pasado 23 de octubre salió del país alias Mocho Olmedo, también requerido por la justicia norteamericana.

La extradición es uno de los mecanismos judiciales con los que Colombia responde a solicitudes de otros países para que personas señaladas de delitos graves respondan ante cortes extranjeras. El procedimiento incluye el traslado del extraditable desde su lugar de reclusión hasta las instalaciones de la agencia antinarcóticos estadounidense, desde donde es embarcado hacia el país que lo requiere.

El mensaje del presidente De la Espriella con el video del operativo se conoció el mismo día en que el jefe de Estado anunció la Operación Hexano, un golpe conjunto de la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía contra una red que habría robado cerca de un millón de galones de hidrocarburos para financiar a grupos armados, que dejó 22 capturados en cinco departamentos.

Ambos anuncios hacen parte de la ofensiva que el Gobierno nacional dice mantener contra las estructuras criminales y sus fuentes de financiación, con la Fuerza Pública como eje de la estrategia.

En lo que va de su administración, el jefe de Estado ha insistido en que los cabecillas y delincuentes de cuello blanco requeridos por justicias extranjeras serán puestos a disposición de los países que los solicitan, sin negociaciones ni beneficios, una línea que ha repetido en cada anuncio de capturas, operativos y extradiciones de las últimas semanas.

También te puede interesar: Alias Mocho Olmedo: fue extraditado a Estados Unidos

Foto: Redes Sociales