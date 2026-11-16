¡Duele escucharlo! Perrito llora por los golpes del hombre que lo lleva cargado en Soacha

Foto: Captura de video

Resumen: Un video que circula en redes denuncia el maltrato a un perro en un parque de Soacha, frente a los conjuntos Armonía 5 y 6. El animal llora mientras el hombre que lo lleva cargado lo golpea. La comunidad pide intervención para protegerlo y esclarecer lo ocurrido. La Ley Ángel contempla medidas de protección y sanciones según la gravedad del daño.

Un perrito llora mientras el hombre que lo lleva cargado lo golpea. La escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales como parte de una denuncia de presunto maltrato animal en un parque de Soacha, Cundinamarca. La comunidad pide la intervención de las autoridades para proteger al canino.

La publicación, realizada el domingo 15 de noviembre, ubica el episodio frente a los conjuntos residenciales Armonía 5 y 6, en la carrera 19D con calle 15. El llamado fue dirigido a la Alcaldía de Soacha, al Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca y a la Policía del municipio.

En las imágenes se observa a un hombre que atraviesa una zona verde mientras sostiene a un perro de pelaje claro. Durante el recorrido, el animal permanece levantado entre sus brazos y recibe golpes. Sus lamentos acompañan una secuencia que fue grabada a distancia, desde un punto elevado.

Foto: Captura de video

Un llamado para que el perro reciba protección

La grabación muestra el desplazamiento del hombre junto a árboles, senderos y una cancha cercada del parque. En parte del recorrido también aparece otro perro, de pelaje oscuro, caminando cerca. El registro permite ver al canino cargado, pero no establecer su estado de salud ni las posibles lesiones que habría sufrido.

La prioridad del llamado ciudadano es que las autoridades verifiquen las condiciones del animal y garanticen su protección. La denuncia difundida en redes pide atención sobre el caso y aporta una referencia del lugar para facilitar su ubicación. No identifica por nombre a la persona que aparece en el video.

La denuncia no precisa el estado de salud del perro ni su ubicación actual. Tampoco aporta un parte veterinario que permita determinar las consecuencias de las agresiones. La publicación del registro el domingo no establece por sí sola el momento exacto en que ocurrieron los hechos, por lo que el llamado busca que se esclarezca la situación y el animal reciba atención.

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¿Qué medidas contempla la Ley Ángel?

En Colombia, la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, fortaleció las herramientas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra los animales. La norma contempla actuaciones de protección y diferencia las consecuencias jurídicas de acuerdo con la gravedad de las conductas y el daño causado.

Una de esas herramientas es la aprehensión material preventiva: el retiro transitorio de un animal de la tenencia de un presunto maltratador cuando existe conocimiento o indicio de conductas que vulneran su integridad física o emocional. Según el artículo 10 de la ley, este procedimiento puede ser adelantado por la Policía Nacional o los inspectores de policía competentes, sin una orden judicial o administrativa previa.

La disposición señala además que toda queja debe ser atendida, como máximo, en las siguientes 24 horas. Esta medida de protección no equivale a una condena: busca apartar al animal de una situación de riesgo mientras se adelantan las actuaciones correspondientes.

Cuando se causan lesiones que menoscaban gravemente la salud o la integridad física de un animal, la ley establece penas de entre 20 y 42 meses de prisión, además de multas y otras restricciones. Los hechos de maltrato leve corresponden al proceso sancionatorio de competencia de los inspectores de policía. La valoración del daño y de las circunstancias resulta necesaria para determinar qué actuación procede en cada caso.

En el caso denunciado en Soacha, el llamado sigue centrado en el bienestar del perro que aparece en las imágenes y en que se esclarezca lo ocurrido.

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Video de la denuncia

Advertencia: las imágenes contienen agresiones contra un animal.