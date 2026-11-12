Las dos mujeres, secuestradas al parecer por el ELN, habrían sido llevadas a Venezuela

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Resumen: El Gobierno activó la cooperación diplomática con Venezuela para buscar la liberación de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, y de la subteniente María Camila Pantoja. La Cancillería confirmó contacto entre los cancilleres de ambos países; ninguno de los dos traslados a Venezuela está confirmado.

El Gobierno Nacional activó la cooperación diplomática con Venezuela para lograr la liberación de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia (La Guajira), y de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja, secuestrada en Arauca. Así lo informó la Presidencia de la República este jueves 12 de noviembre, en medio de la hipótesis de que las dos mujeres habrían sido llevadas al vecino país por sus captores.

La Cancillería confirmó que el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, habló por teléfono con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, para coordinar acciones que permitan rescatar sana y salva a Nancy Gómez, secuestrada la mañana del miércoles 11 de noviembre. Según el comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Venezuela ofreció toda la colaboración de sus autoridades para esclarecer el posible paradero de los criminales, que presuntamente cruzaron la frontera colombo-venezolana en un intento de evadir el accionar de la fuerza pública colombiana.

«El lamentable secuestro de la señora Nancy Gómez merece el repudio de todo el país y la activación de todos los canales diplomáticos disponibles para articular esfuerzos que garanticen el pronto retorno de la primera dama de Uribia al seno de su hogar, al tiempo que se capture y judicialice a los responsables de este crimen», precisó la cartera, que también procura la liberación de la subteniente Pantoja.

Desde Caracas, el gobierno de Delcy Rodríguez indicó que está dispuesto a efectuar «todas las coordinaciones necesarias» con Colombia en materia de seguridad, a través de los mecanismos de cooperación, los canales institucionales y los contactos bilaterales, para facilitar el intercambio de información y las acciones de seguridad en la franja limítrofe.

La política exterior colombiana sitúa la lucha contra el crimen organizado transnacional como uno de sus ejes prioritarios. Por eso, el canciller Bula impulsa una agenda internacional orientada a fortalecer la cooperación, el intercambio de información y las capacidades conjuntas para enfrentar amenazas que operan más allá de las fronteras.

El secuestro de Nancy Gómez

Nancy Gómez, psicóloga de profesión y gestora social de Uribia por ser la esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, fue interceptada por hombres armados cerca de las 6:00 a. m. del miércoles 11 de noviembre en el barrio Fonseca, cuando salía de un gimnasio. Los captores la obligaron a subir a una camioneta y la alerta llegó a la fuerza pública unos 25 minutos después, un lapso que dificultó la reacción inicial por la cercanía de Uribia con la línea fronteriza.

El presidente Abelardo de la Espriella exigió la inmediata liberación de la mujer y ordenó emplear todas las capacidades estatales para encontrarla. El operativo incluyó un plan candado en Uribia y la frontera, con participación del Ejército, la Policía, el Gaula y helicópteros Black Hawk, mientras que la Gobernación de La Guajira ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita ubicarla.

Las primeras indagaciones de inteligencia apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable del secuestro, un señalamiento que también hizo público el alcalde Buitrago, quien advirtió que su esposa habría sido trasladada a Venezuela. Hasta ahora, sin embargo, ningún grupo se ha atribuido el hecho. El burgomaestre había denunciado que él y su esposa recibían amenazas desde 2025 y cuestionó las garantías de protección que tenían.

El caso de la subteniente Pantoja

Por su parte, la subteniente María Camila Pantoja, del Grupo de Caballería Mediano número 18, fue secuestrada el 4 de noviembre en Saravena, Arauca, cuando hombres armados la abordaron en un establecimiento comercial del casco urbano, donde al parecer se había reunido con una mujer que le entregaría información para un operativo contra las estructuras guerrilleras de la zona.

Un día después, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó el secuestro y aseguró que llevaba más de ocho meses haciéndole seguimiento a la oficial. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos por datos que permitan dar con su paradero, y la hipótesis de que también habría sido llevada a Venezuela sigue en verificación.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los protocolos en todos los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela, tanto en La Guajira como en Norte de Santander, y avanzan las gestiones diplomáticas para que las dos mujeres regresen sanas y salvas a sus hogares.

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