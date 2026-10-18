Resumen: Lucas Murillo, el niño cucuteño de 7 años que conmovió al país pidiendo ayuda al presidente, asistió al estadio Américo Montanini para ver al Atlético Bucaramanga, cuatro días después de recibir el alta médica tras una cirugía de corazón de alto riesgo.

Cuatro días después de recibir el alta médica, Lucas Murillo, el niño cucuteño de siete años que conmovió a Colombia al pedirle ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para recibir atención médica, cumplió otro de sus sueños: estar en el estadio Américo Montanini para ver en vivo al Atlético Bucaramanga en su partido contra el América de Cali, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II.

El pequeño, que superó una cirugía de corazón de alto riesgo y permaneció 45 días hospitalizado, llegó este domingo al escenario deportivo de la capital santandereana y vivió el partido como un hincha más del Leopardo.

Ovación para Lucas en el Américo Montanini

La hinchada bumanguesa lo recibió entre aplausos y mensajes de cariño, celebrando su recuperación. «¡Qué bendición tenerte acá!», fue una de las frases que le dedicaron los aficionados que lo reconocieron en las tribunas.

Para Lucas, que hasta hace pocos días seguía los partidos desde una habitación de hospital, la tarde de este domingo fue una verdadera celebración de vida: piso el estadio por primera vez desde que salió de la clínica y acompañó al equipo auriverde en uno de los partidos más importantes de su temporada.

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La historia que conmovió a Colombia

El caso de Lucas se hizo conocido a finales de agosto, cuando un video publicado por sus hermanas recorrió las redes sociales. En él, el niño le pedía ayuda al presidente de la República para no morir, pues llevaba más de un año esperando medicamentos y autorizaciones para tratar la cardiopatía congénita compleja que padece desde que nació.

En sus siete años de vida, Lucas ha sido sometido a 19 cirugías, tres de ellas a corazón abierto. Tras el llamado, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó atender su caso de manera prioritaria y gestionó su traslado desde Cúcuta hasta Bucaramanga, donde ingresó a la Fundación Cardiovascular de Colombia, un centro especializado en este tipo de patologías.

45 días de hospitalización y una cirugía de alto riesgo

El 21 de septiembre, los especialistas lo sometieron a una cirugía de Fontan extracardíaco fenestrado, un procedimiento de alta complejidad que duró más de seis horas. El menor evolucionó de manera favorable y, tras 45 días de hospitalización, el Hospital Internacional de Colombia (HIC) Instituto Cardiovascular y Nueva EPS informaron el 14 de octubre que recibía el alta médica.

Su madre, Andrea García, confirmó además que Nueva EPS restableció la atención médica del menor para continuar con su proceso de recuperación en casa.

Desde que salió del hospital, Lucas no ha parado de cumplir sueños. Un día después del alta, los Bomberos Voluntarios de Floridablanca lo recibieron como bombero por un día, con uniforme y casco incluidos. El niño también sueña con conocer a Luis Díaz, quien ya le envió un emotivo mensaje de apoyo durante su hospitalización.

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Empate con sabor a victoria para el Leopardo

En la cancha, el partido que fue a ver Lucas terminó 1-1. El Atlético Bucaramanga jugó con diez hombres desde el minuto 26, por la expulsión de Carlos Romaña, y aun así se puso en ventaja con gol de Luciano Pons, elegido la figura del partido. Yani Quintero igualó al minuto 70 para el América de Cali, líder del campeonato.

Con el empate, el equipo santandereano se mantiene como el único invicto de la Liga BetPlay 2026-II y sigue firme en la parte alta de la tabla, una campaña que ahora tiene en Lucas a su hincha más especial.

Video tomado de redes sociales: Crédito a quien corresponda