Carolina Wiesner deja la dirección del Instituto Nacional de Cancerología tras 11 años

Resumen: El Ministerio de Salud anunció que la doctora Carolina Wiesner Ceballos culmina su etapa como directora del Instituto Nacional de Cancerología tras 11 años. La cartera le agradeció su liderazgo y aportes a la investigación y atención del cáncer. Su salida llega una semana después de la presentación del Plan Decenal para el Control del Cáncer.

Bogotá, 6 de noviembre de 2026. — El Ministerio de Salud y Protección Social anunció este viernes que la doctora Carolina Wiesner Ceballos culmina su etapa como directora general del Instituto Nacional de Cancerología (INC), un cargo que ocupó durante once años y en el que dejó huella en la política pública contra el cáncer en Colombia.

A través de un comunicado, la cartera expresó su «reconocimiento y agradecimiento a la doctora Carolina Wiesner Ceballos por su liderazgo, compromiso y dedicación durante su trayectoria al frente del Instituto Nacional de Cancerología (INC)».

El Ministerio destacó que, durante su gestión, el trabajo de Wiesner «ha contribuido al fortalecimiento de una institución fundamental para la salud pública del país, referente en investigación, atención especializada y generación de conocimiento para la prevención y el control del cáncer».

También resaltó «su contribución a los esfuerzos nacionales por avanzar en la atención integral de las personas con cáncer y sus familias, así como su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para responder a los desafíos que representa esta enfermedad».

«Hoy, cuando culmina esta etapa de su trayectoria, exaltamos su vocación de servicio y los aportes realizados a una institución cuya misión es fundamental para proteger la vida y la salud de los colombianos», agregó el comunicado. «Gracias por estos once años de liderazgo, trabajo y compromiso con Colombia. Le deseamos éxitos en los nuevos proyectos y caminos que emprenda».

¿Quién es Carolina Wiesner?

Médica cirujana y salubrista bogotana, Carolina Wiesner Ceballos se formó en la Universidad Externado de Colombia y en la Universidad de Tokio. En 2017 asumió la dirección general del Instituto Nacional de Cancerología y se convirtió en la única mujer que ha ocupado ese cargo entre los once directores que ha tenido la entidad desde su creación.

Bajo su dirección, el instituto, fundado en 1934 y referente nacional en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, fortaleció su papel como centro de investigación y atención especializada y recibió reconocimientos como el premio Gonzalo Jiménez de Quesada en 2023.

Su salida se da una semana después de que el INC y el Ministerio de Salud presentaran al país el Plan Decenal para el Control del Cáncer, una hoja de ruta para la próxima década que, según dijo entonces la propia Wiesner, «busca preparar al país para enfrentar estos desafíos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema de salud».

Entre las metas del plan figura reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento. En el caso del cáncer de próstata, por ejemplo, se espera pasar de los 76,3 días que en 2024 transcurrían entre la sospecha médica y la confirmación del diagnóstico a 30 días o menos para 2035. Otro eje fundamental del plan es la prevención, teniendo en cuenta que cerca del 40 % de los casos de cáncer están asociados a factores de riesgo modificables.

En el comunicado de este viernes, el Ministerio no anunció quién asumirá la dirección del instituto en propiedad. No obstante, mientras se adelanta la designación, al frente del INC quedaría la ginecóloga oncóloga Lina Trujillo, quien se desempeñaba como subdirectora de Atención Médica y Docencia, según publicó El Espectador.

La salida de Wiesner se produce, además, en un año movido para el instituto. En abril pasado, el INC anunció que suspendería la atención de pacientes de la Nueva EPS por falta de pagos, una decisión que habría afectado a cientos de personas en tratamiento y que luego fue revertida tras un acuerdo entre las partes para garantizar la continuidad de los servicios oncológicos.

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Comunicado del Ministerio de Salud