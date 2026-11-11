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Resumen: Daddy Yankee fue homenajeado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación en una gala privada en Las Vegas, dentro de la semana de los Latin Grammy. El puertorriqueño celebró el reconocimiento con un dedicado mensaje en Threads: «El hombre del año con la Rosa mas bella del mundo». La 27ª edición de los premios se entrega este jueves en el MGM Grand Garden Arena.

«El hombre del año con la rosa más bella del mundo»: Daddy Yankee celebró su premio de los Latin Grammy

Una fotografía y una frase bastaron para que Daddy Yankee derritiera a sus seguidores esta noche: «El hombre del año con la Rosa mas bella del mundo» 🌹💌, escribió el puertorriqueño en su cuenta de Threads, horas después de ser homenajeado como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación.

El reconocimiento le fue entregado en una gala privada celebrada este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la semana de los Latin Grammy, un premio que distingue tanto su aportación musical como su labor humanitaria. En la ceremonia, artistas invitados y amigos interpretaron canciones de su catálogo, un repertorio que lleva años acompañando a varias generaciones.

«Daddy Yankee ha sido una fuerza determinante en el auge global de la música latina. Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas para un género e inspiraron a toda una generación de creadores», afirmó Manuel Abud, director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, de 50 años, creció entre los barrios Las Lomas y Villa Kennedy de San Juan de Puerto Rico, ligado a un género que todavía enfrentaba prejuicios para ganarse un espacio. En 2004 llegó «Barrio Fino», el disco que le abrió las puertas del mundo: de ahí salió «Gasolina», la canción que rompió la barrera del idioma y se convirtió en la primera de reguetón nominada a Grabación del Año. El álbum le dio además su primer Latin Grammy, en la categoría de Mejor álbum de música urbana.

Mantenerse después de semejante fenómeno era otro desafío, pero el ‘Big Boss’ siguió sumando éxitos como «Limbo» y «Shaky Shaky». Y en 2017 llegó otra sacudida mundial con «Despacito», junto a Luis Fonsi, que permaneció 16 semanas consecutivas al frente del Billboard Hot 100 y terminó de globalizar el género, pavimentando el camino a una nueva generación de artistas como Bad Bunny.

El intérprete había anunciado su retiro de la escena en 2022 con el álbum «Legendaddy» y una gira internacional que concluyó en su isla natal, para luego volcarse a una etapa enfocada en la religiosidad. Regresó con «Lamento en baile», producción de temática cristiana, y llega a Las Vegas con «La postal», el disco que lanzó en octubre y que incluye colaboraciones con estrellas como Cardi B, Bizarrap y Diljit Dosanjh, con quien canta el sencillo «Pokito».

«Recibir algo así es un honor a Puerto Rico, a todos los latinos, y específicamente a una generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la comprendía», había dicho el artista cuando se anunció el galardón en abril.

El homenaje también reconoce su faceta solidaria. El pasado 9 de noviembre, Daddy Yankee participó en el programa Latin Grammy En Las Escuelas en la Del Sol Academy of the Performing Arts de Las Vegas, una actividad que incluyó la donación de instrumentos, una conversación con el artista y una presentación de los estudiantes.

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Mientras tanto, la cuenta regresiva sigue para la gran noche de la música latina. La 27ª edición de los Latin Grammy se entregará este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, con el compositor mexicano Édgar Barrera al frente de las nominaciones, con 10. Empatados con siete le siguen la colombiana Karol G, la española Rosalía, los argentinos CA7RIEL & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler.

Daddy Yankee se presentará en la ceremonia, en un cartel que unirá varias generaciones junto a Rosalía, Karol G, Juanes, la venezolana Rawayana, el Grupo Niche y Luis Enrique.

La publicación de esta noche en Threads acumulaba cientos de ‘me gusta’ a los pocos minutos, con seguidores felicitando al puertorriqueño por el premio y derritiéndose con el mensaje de la fotografía.

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