¡De alumno a maestro! J Balvin sorprendió a Daddy Yankee cantándole «Tu Príncipe» en su homenaje

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Resumen: J Balvin interpretó "Tu Príncipe" durante la gala de Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la Grabación, celebrada el 11 de noviembre en Las Vegas. El video de Threads muestra a Daddy Yankee sonriendo y acompañando la canción desde su mesa. El colombiano también le agradeció su influencia con un mensaje "de alumno a maestro".

J Balvin sorprendió a Daddy Yankee en plena gala de Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. El colombiano subió al escenario para interpretar «Tu Príncipe» y consiguió que el homenajeado acompañara la canción entre sonrisas, aplausos y gestos de emoción desde su mesa. El momento quedó registrado en un video compartido en Threads y se convirtió en una de las imágenes más cálidas de la celebración.

El encuentro tuvo lugar este miércoles 11 de noviembre en Las Vegas, durante la semana de los Latin Grammy 2026. La noche estaba dedicada al puertorriqueño y a su aporte a la expansión del reguetón, pero la intervención de Balvin puso el foco en una relación muy particular: la de un artista que creció escuchando a su referente y que ahora podía cantarle frente a frente.

«Tu Príncipe» puso a cantar al homenajeado

En el clip publicado por la cuenta de Tomás Mier se alternan las imágenes de Balvin sobre el escenario con la reacción de Daddy Yankee. Mientras el colombiano interpreta el tema con micrófono en mano, el homenajeado sonríe, sigue la música y levanta una mano. Por unos instantes, el protagonista de la gala deja que otro artista le devuelva una de sus canciones.

La elección del tema le dio un aire cercano a una ceremonia organizada para celebrar su trayectoria. No se trató de anunciar una colaboración ni un nuevo lanzamiento: fue una interpretación de su repertorio dentro del concierto de homenaje. La sorpresa que muestran las imágenes está en la reacción del puertorriqueño y en el entusiasmo con el que recibe la participación de su colega.

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J Balvin le agradeció «de alumno a maestro»

La presentación musical no fue el único gesto del colombiano. Según la crónica de LOS40 sobre la gala, Balvin también preparó unas palabras de agradecimiento para explicar cuánto había significado Daddy Yankee en su decisión de dedicarse a la música. Su mensaje pasó de la admiración personal al reconocimiento del camino que el puertorriqueño abrió para otros intérpretes.

En ese discurso hubo espacio para el humor: «Gracias por globalizar el reggaeton, hasta el precio de la gasolina subió por tu culpa», bromeó Balvin, de acuerdo con ese medio. El guiño a «Gasolina» sirvió para hablar del alcance de un género que pasó de los barrios a públicos de distintos países y que hoy sostiene el trabajo de muchas familias.

El cierre resumió el sentido del homenaje: «De alumno a maestro, te lo mereces». Con esas palabras, el colombiano devolvió un reconocimiento a quien había escuchado antes de construir su propia carrera. La canción y el discurso fueron dos formas de dar las gracias en una misma noche.

El mensaje de J Balvin en Threads

En su cuenta de Threads, J Balvin publicó un mensaje para Daddy Yankee acompañado de un video: «Raymond, gracias infinitas por cambiarnos la vida». En el texto recordó unas palabras que el puertorriqueño le dijo en unos premios y que, según contó, no olvidará: «De ícono a ícono mundial te lo mereces».

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«Hoy yo te digo, de alumno a maestro: te lo mereces», escribió Balvin, mencionando a @daddyyankee.

Mensaje de J Balvin a Daddy Yankee Ver el mensaje en Threads

Un reconocimiento a su música y a su labor humanitaria

La Academia Latina de la Grabación anunció en abril que Daddy Yankee sería su Persona del Año 2026. La institución destacó su trayectoria como cantante, compositor e intérprete, su papel en la proyección internacional del reguetón y sus esfuerzos humanitarios. Por eso, la gala reunió versiones de su repertorio interpretadas por artistas invitados y amigos.

La actuación de J Balvin sumó un momento propio a esa celebración. Más allá de las cifras y los premios que acompañan una carrera, el video dejó una escena sencilla: el homenajeado disfrutando su música en la voz de alguien que lo reconoce como maestro. Esta vez, el aplauso y la sonrisa del ‘Big Boss’ fueron parte del espectáculo.

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