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Resumen: Una moto cargada con explosivos estalló en el peaje de Neiva, en el kilómetro 2 de la vía que comunica al Huila con Bogotá. No hubo heridos, pero la vía se cerró temporalmente y otros tres peajes del departamento suspendieron operación de forma preventiva. La misma madrugada, otro artefacto explotó en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio.

Moto bomba estalló en el peaje de Neiva y obligó a cerrar la vía que comunica al Huila con Bogotá

Una moto bomba estalló en la madrugada de este domingo 15 de noviembre en el peaje de Neiva, ubicado en el kilómetro 2 de la vía que comunica a la capital del Huila con Bogotá, a la salida hacia Aipe. La explosión no dejó personas heridas ni muertas, pero causó daños en las casetas de cobro y en parte de la infraestructura de la estación.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 12:40 a. m. Dos hombres llegaron al peaje, dejaron abandonada la motocicleta junto a las casetas y huyeron del lugar antes de la detonación. Según reportes de medios locales, se trató de una moto marca XTZ de color blanco, y los sujetos habrían escapado en otro vehículo. Los trabajadores que se encontraban en el lugar lograron reaccionar y ponerse a salvo.

El estallido, que se escuchó en varios sectores de Neiva, destruyó techos y parte del andamiaje de la estación de cobro, por donde transitan vehículos que viajan desde Bogotá, la Costa y el occidente del país hacia Huila, Putumayo y Caquetá. Unidades de la Policía Metropolitana de Neiva y organismos de emergencia llegaron al sitio, aseguraron la zona y comenzaron las inspecciones para establecer cómo fue instalado el explosivo y dar con los responsables.

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila (Itthuila) informó el cierre temporal de la vía Neiva-Bogotá a la altura del peaje y pidió a los conductores consultar los canales oficiales antes de movilizarse. Tras varias horas de verificación, el paso fue rehabilitado. Este peaje hace parte del corredor Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot, un contrato de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

Alerta en otros tres peajes del Huila

De manera preventiva, la concesionaria Ruta al Sur suspendió la operación de los tres peajes que tiene bajo su manejo en el departamento: Los Cauchos, en la vía entre Neiva y Campoalegre; Laberinto, en Gigante, y Altamira, en el sur del Huila.

La medida se tomó después de que se reportara un vehículo abandonado en el carril 7 del peaje Los Cauchos, sobre la Ruta 45, lo que activó los protocolos de seguridad en ese punto. Las autoridades no precisaron si el automotor contenía explosivos y, tras las verificaciones, la situación volvió a la normalidad. Los tres puntos permanecen militarizados para brindar seguridad a los viajeros.

Otra explosión la misma madrugada, en la vía al Llano

Casi al mismo tiempo, hacia las 3:00 a. m. de este domingo, otro artefacto explosivo estalló en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, a unos 15 kilómetros de la capital del Meta. La explosión dañó las taquillas y la vidriería de viviendas cercanas, sin dejar personas lesionadas.

La concesionaria Coviandina activó los protocolos de emergencia y habilitó el tránsito en ambos sentidos por la antigua calzada. La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, rechazó el ataque y señaló que la explosión la habría generado un vehículo cargado con explosivos. Este mismo peaje ya había sido atacado dos veces en diciembre de 2023.

Huila, bajo una ola de ataques

El atentado contra el peaje de Neiva ocurre dos semanas después del ataque con motocicleta bomba en la zona rosa de Algeciras (Huila), en la noche del 31 de octubre, que dejó dos patrulleros de la Policía muertos y varias personas heridas. Tras ese hecho, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó fortalecer la presencia de la Fuerza Pública e intensificar las operaciones militares en el departamento.

En las últimas semanas el Huila ha registrado otros ataques contra la Fuerza Pública y el transporte: el 2 de octubre un ataque con drones en Aipecito, zona rural de Neiva, dejó un soldado profesional muerto; drones con explosivos atacaron las estaciones de Policía de Aipe, Palermo y Teruel; dos buses de Coomotor fueron incendiados, y el 14 de octubre un camión con bebidas fue interceptado e incinerado en la vereda Vilaco, en Campoalegre.

Hasta el momento las autoridades no han señalado qué estructura ilegal estaría detrás de estos hechos. En Huila y Tolima hacen presencia disidencias de las estructuras de Calarcá e Iván Mordisco, según ha reportado la Fuerza Pública. Unidades de la Novena Brigada del Ejército y de la Policía mantienen presencia en las carreteras del departamento para prevenir nuevos ataques, mientras avanzan las investigaciones.

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