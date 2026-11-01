¡Terror en Halloween! Atentado con explosivos deja un policía muerto y siete heridos en Algeciras, Huila

Resumen: Un atentado con explosivos sacudió la zona rosa de Algeciras, Huila, durante la noche de Halloween. Una motocicleta bomba detonó cuando la Policía hacía controles: un uniformado murió y siete personas resultaron heridas, seis de ellas civiles.

La celebración de la Noche de Halloween terminó en tragedia en el norte del Huila. Un atentado con explosivos sacudió la zona rosa de Algeciras en la noche de este 31 de octubre, cuando el municipio estaba lleno de personas que celebraban en los establecimientos comerciales y de entretenimiento del sector. De acuerdo con el balance preliminar de las autoridades, un policía perdió la vida y siete personas resultaron heridas, entre ellas seis civiles.

Según la información inicial que se conoce del hecho, una motocicleta que habría sido acondicionada con material explosivo fue detonada en plena zona rosa del municipio, justo en el momento en que uniformados de la Policía Nacional adelantaban labores de vigilancia y control en el sector. La explosión sembró el pánico entre los asistentes a la celebración de Halloween, que en esa zona del país es una de las fechas más concurridas del año.

¿Cómo ocurrió el atentado en Algeciras, Huila?

De acuerdo con los primeros reportes, la motocicleta cargada con explosivos fue activada mientras los uniformados cumplían funciones de control en la zona rosa, lo que hace pensar a las autoridades que la acción habría estado dirigida directamente contra la Fuerza Pública. El estallido se registró en un punto de alta concentración de gente, lo que explica que, además del uniformado fallecido, la mayoría de heridos sean civiles que estaban en el lugar.

En redes sociales empezaron a circular de inmediato los primeros videos y reacciones sobre lo ocurrido en Algeciras, mientras las autoridades acordonaban el área para adelantar las primeras inspecciones.

Se registró un atentado en Algeciras, Huila, en medio de la celebración de la Noche de Halloween. Un policía resultó muerto y varios más heridos. https://t.co/9EcpxSfg10 — Mauricio Vanegas (@Marovaan) November 1, 2026

Este nuevo hecho de violencia se registra pocas semanas después de otro ataque con explosivo que sacudió al mismo municipio, cuando una droguería del centro de Algeciras fue atacada, lo que mantiene en alerta a la comunidad del norte del Huila.

Esto le podría interesar: ¡Bombazo en pleno centro! Atacan con explosivo una droguería en Algeciras, Huila

Heridos fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras

Tras la explosión, los organismos de socorro y la comunidad auxiliaron a los lesionados, que fueron trasladados al Hospital Municipal de Algeciras, donde reciben atención médica. Hasta el momento no se ha entregado un reporte oficial sobre su estado de salud ni sobre la gravedad de las heridas que sufrieron en el atentado.

De acuerdo con el balance preliminar, de las siete personas heridas, seis son civiles. Las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría variar en las próximas horas, a medida que avance la verificación de lo ocurrido en la zona del ataque y se consoliden los reportes de los centros médicos a los que pudieron llegar otros afectados.

Por ahora, la identidad del policía asesinado no ha sido revelada oficialmente, mientras se adelantan los trámites para informar a su familia. El uniformado hacía parte de los efectivos que cumplían funciones de vigilancia en el municipio durante la noche de Halloween.

¿Qué se sabe y qué falta por establecer del ataque?

Unidades de la Policía y de la Sijín trabajan en el área del atentado para recolectar evidencias y establecer el tipo de material explosivo que fue utilizado en la motocicleta. También se adelantan las primeras hipótesis sobre los responsables del ataque, en una región donde históricamente han hecho presencia disidencias de las Farc y otros grupos armados ilegales que delinquen en el norte del Huila.

En las próximas horas se esperan los pronunciamientos oficiales de la Policía del Huila, de la Gobernación y de la Alcaldía de Algeciras, que deberán entregar el balance definitivo de víctimas y anunciar las medidas de seguridad que se tomarán en el municipio tras el atentado, que ocurrió en una de las noches de mayor afluencia de público en la zona rosa.

El ataque en Algeciras se suma a la ola de acciones violentas con explosivos que se han registrado en las últimas semanas en el suroccidente del país, entre ellas la motobomba que destruyó por segunda vez en un mes el peaje El Bordo, en la vía Panamericana.

Esto le podría interesar: Motobomba destruyó por segunda vez en un mes el peaje El Bordo, en la vía Panamericana

Las autoridades invitaron a la comunidad de Algeciras a mantener la calma y a reportar cualquier información sospechosa que ayude a dar con los responsables de este atentado, que deja en luto a la Policía Nacional y a una familia del Huila en lo que debía ser una noche de celebración.