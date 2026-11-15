Foto: Captura de video

Resumen: Abelardo de la Espriella informó sobre la incautación de 1.000 kilos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Cartagena. Según su anuncio, la DIRAN halló la sustancia oculta en café verde procedente de Perú con destino a Bélgica, dentro de la Estrategia Esmeralda. El balance divulgado estima que se evitó la circulación de 2,5 millones de dosis.

¡Iba entre café! Incautan una tonelada de cocaína en Cartagena con destino a Bélgica

Una tonelada de cocaína que estaba oculta en un contenedor con café verde fue incautada en el puerto de Cartagena. El presidente Abelardo de la Espriella informó este domingo 15 de noviembre sobre el resultado, que atribuyó a la Policía Nacional, a través de la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), en desarrollo de la Estrategia Esmeralda.

De acuerdo con el mensaje publicado en su cuenta de X, el cargamento inspeccionado procedía de Perú y tenía como destino Bélgica. La cantidad reportada fue de 1.000 kilogramos de clorhidrato de cocaína, ocultos entre una mercancía que formaba parte de una ruta comercial internacional.

La cocaína estaba oculta en una carga de café verde

El anuncio señala al café verde como la carga utilizada para esconder la sustancia. La información difundida ubica el hallazgo en el puerto de Cartagena y destaca la intervención de los uniformados antinarcóticos para impedir que el contenedor continuara su recorrido hacia el destino europeo.

La procedencia del contenedor y su destino son los dos puntos de la ruta mencionados en la publicación: Perú y Bélgica. El reporte no identifica a la empresa exportadora, al propietario de la mercancía ni a la organización criminal que estaría detrás del envío. Tampoco ofrece un balance de personas capturadas por este caso.

El material audiovisual que acompaña el mensaje muestra labores de revisión de un contenedor con sacos y, posteriormente, numerosos paquetes dispuestos en el suelo. Las imágenes forman parte de la publicación con la que se dio a conocer el decomiso y permiten observar parte del procedimiento divulgado.

Foto: Captura de video

El balance anunciado: 2,5 millones de dosis

Según la estimación comunicada por De la Espriella, la incautación impidió que 2,5 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles. Esa cifra corresponde al cálculo presentado en su anuncio sobre el alcance del operativo contra el narcotráfico transnacional.

El mandatario reconoció el trabajo de los policías que participaron en el resultado y afirmó que se mantendrán las acciones contra las rutas y las finanzas de las redes dedicadas al tráfico de drogas. Su mensaje insistió en continuar cerrando los corredores utilizados para movilizar cargamentos hacia otros países.

La publicación no precisa el valor comercial del alijo ni entrega detalles sobre el momento en que fue intervenido el contenedor. Por eso, el balance conocido se concentra en la cantidad decomisada, el tipo de ocultamiento, la ruta señalada y la unidad policial a la que se atribuye la operación.

Otros decomisos recientes en Cartagena

Este anuncio se suma a otros resultados contra el tráfico de estupefacientes que Minuto30 ha informado en Cartagena. Se trata de operaciones distintas, con cantidades y modalidades de ocultamiento diferentes, que no deben confundirse con la tonelada de cocaína reportada este domingo.

El pasado 19 de octubre se conoció la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de la ciudad. En ese caso, la sustancia estaba mezclada con panela pulverizada y la operación también fue atribuida a la Dirección de Antinarcóticos en el marco de la Estrategia Esmeralda.

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En otro hecho, la Armada Nacional encontró 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un predio de Punta Canoas, en la zona rural de Cartagena. Ese cargamento estaba distribuido en 102 bultos y fue presentado como un resultado diferente al de los controles sobre contenedores en el terminal portuario.

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En el caso divulgado este domingo, el mensaje identifica el café verde como el producto que transportaba el contenedor. No relaciona este envío con los decomisos anteriores ni atribuye los tres cargamentos a una misma red, por lo que cada balance corresponde a un hecho separado.

El video del procedimiento

El video compartido por De la Espriella acompaña el anuncio sobre los 1.000 kilogramos y muestra las imágenes divulgadas del operativo en el puerto.