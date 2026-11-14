Incautan 1.680 kilos de cocaína en el puerto de Urabá: iba oculta en cajas de banano hacia Bélgica

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Resumen: La Policía Nacional incautó 1.680 kilos de cocaína en el puerto de Urabá, escondidos en cajas de banano dentro de un contenedor con destino a Amberes, Bélgica. La operación de la Diran, dentro de la Estrategia Esmeralda, evitó más de 4,2 millones de dosis y, según el presidente De La Espriella, más de 52 millones de dólares para el narcotráfico.

La Policía Nacional incautó 1.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el puerto de Urabá, en una operación de la Dirección Antinarcóticos (Diran) que, según el Gobierno, evitó que más de 52 millones de dólares llegaran a las finanzas del narcotráfico. La droga estaba escondida entre cajas de banano y tenía como destino final la ciudad de Amberes, en Bélgica.

El resultado fue anunciado este sábado 14 de noviembre por el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X:

¡GOLPE CONTUNDENTE AL NARCOTRÁFICO! ¡INCAUTAMOS 1.680 KILOGRAMOS DE COCAÍNA EN URABÁ! Nuestra Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), en desarrollo de la Estrategia Esmeralda, logró la incautación de 1,68 toneladas de clorhidrato de cocaína en el… pic.twitter.com/lMMRSIKQh8 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 14, 2026

¿Cómo estaba escondida la cocaína en Urabá?

De acuerdo con el reporte presidencial, la droga fue encontrada dentro de un contenedor en el que las cajas de banano estaban distribuidas en cuatro estibas. La mercancía de exportación servía de camuflaje para que el cargamento pasara sin ser detectado hasta el puerto de destino en Europa. El método, que consiste en mezclar la droga con carga legal, es uno de los más usados por las redes del narcotráfico para intentar burlar los controles en los terminales marítimos.

La incautación se logró en desarrollo de la Estrategia Esmeralda, con la que la Diran adelanta controles en los puertos del país para frenar el envío de cocaína hacia otros continentes. El Gobierno no precisó, por ahora, si hubo capturas ni a qué estructura criminal pertenecería el cargamento.

Las cifras que dio el Gobierno

Según el mandatario, con esta operación se evitó que más de 4.200.000 dosis de cocaína llegaran a las calles de Europa y se golpeó a las estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes. A esa cifra se suman los más de 52 millones de dólares que, de acuerdo con el balance oficial, dejan de ingresar a las organizaciones del narcotráfico.

De La Espriella también reconoció el trabajo de los hombres y mujeres de la Policía Nacional y envió un mensaje a los grupos criminales: aseguró que su administración no les dará tregua y que los perseguirá «por tierra, mar y aire» hasta derrotarlos.

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Una semana de golpes al narcotráfico

Esta incautación se suma a otros resultados que el presidente dio a conocer el pasado 12 de noviembre, cuando informó que la Policía logró decomisar 1.088,6 kilogramos de cocaína en dos operativos distintos.

El primero se realizó en Aguachica, Cesar, donde la Operación Urbano permitió incautar 488,6 kilogramos que eran transportados en un vehículo cisterna. Según las autoridades, la droga pertenecería a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, y tenía como destino mercados internacionales. El procedimiento afectó las finanzas criminales en más de $2.800 millones y evitó la circulación de cerca de 1,2 millones de dosis.

El segundo operativo se ejecutó en el corredor vial de La Línea, en el sector Los Pinos, donde las autoridades hallaron 600 kilos de cocaína ocultos en una caleta dentro de un tractocamión cisterna. En esa operación fueron capturadas dos personas.

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Urabá, una ruta clave para la droga que sale hacia Europa

El golfo de Urabá y sus puertos se han convertido en un punto frecuente de incautaciones de cocaína que iba hacia Europa, escondida en cargamentos de banano y en otros productos de exportación. Esa ruta marítima conecta el Caribe colombiano con los grandes puertos europeos, como el de Amberes, uno de los principales receptores de mercancía que llega desde América Latina.

Las autoridades han insistido en que los controles en los terminales portuarios, con escáneres, perros antinarcóticos y revisión de contenedores, seguirán siendo una de las herramientas centrales para golpear el narcotráfico. Mientras tanto, el Gobierno mantiene el mensaje de que las operaciones contra el tráfico de drogas continuarán en los próximos días en distintas regiones del país, con acciones tanto en zonas portuarias como en corredores viales y áreas de cultivo.