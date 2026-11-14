Cayó «Pata de Palo», presunto segundo cabecilla de una estructura del Clan del Golfo

Foto: Abelardo de la Espriella.

Resumen: El presidente Abelardo de la Espriella anunció la captura de alias «Pata de Palo» en zona rural de Montería este sábado 14 de noviembre. El detenido sería segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. Según el mandatario, coordinaba una organización de más de 1.440 integrantes en ocho subestructuras y era requerido por homicidio, delitos de armas y concierto para delinquir agravado.

Alias «Pata de Palo» fue capturado en zona rural de Montería, Córdoba, según anunció este sábado 14 de noviembre el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario señaló que el detenido sería el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, del Clan del Golfo, y que el procedimiento fue realizado por la Policía Nacional en desarrollo de las operaciones Aquiles y Agamenón.

El anuncio presentó la detención como un resultado contra una organización con presencia en varios departamentos del país. De acuerdo con la información divulgada, el presunto cabecilla acumulaba más de 23 años de trayectoria delictiva y habría tenido funciones de coordinación dentro de esa estructura armada.

La captura se produjo en el área rural de la capital de Córdoba. El presidente indicó que se trataba de uno de los objetivos de su Gobierno y recordó que lo había señalado como tal durante una rueda de prensa realizada en Montería el pasado 22 de julio.

Una estructura con más de 1.440 integrantes

Según lo expuesto por el mandatario, «Pata de Palo» presuntamente coordinaba las actividades de una organización de más de 1.440 integrantes, distribuidos en ocho subestructuras. La referencia corresponde a la estructura Roberto Vargas Gutiérrez y a la posición que, de acuerdo con el anuncio, ocupaba el capturado dentro de ella.

El señalamiento sobre su papel en la organización incluye la expansión de sus actividades en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre. Estos cuatro departamentos fueron mencionados por el presidente al describir el alcance territorial que habría tenido la labor del presunto cabecilla.

Entre las actividades ilegales relacionadas con esa expansión, el anuncio enumeró el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. La información divulgada vincula esos negocios con el funcionamiento de la organización y con las tareas que presuntamente estaban bajo la coordinación del detenido.

El dato sobre los más de 1.440 integrantes fue presentado como parte de la dimensión de la estructura en la que habría ejercido mando. A su vez, las ocho subestructuras mencionadas forman parte del panorama expuesto sobre la organización, cuya presencia abarcaría los departamentos señalados en el anuncio de la captura.

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Los delitos por los que era requerido

De la Espriella informó que alias «Pata de Palo» era requerido por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, y concierto para delinquir agravado. Esos fueron los delitos relacionados en la publicación sobre el procedimiento realizado en Montería.

El presidente destacó la participación de la Policía Nacional en el resultado y enmarcó la captura en las operaciones Aquiles y Agamenón. La comunicación concentró su balance en el rol que tendría el detenido, la trayectoria delictiva que le atribuyen y la capacidad de la estructura con la que estaría vinculado.

Al recordar la rueda de prensa del 22 de julio en la capital cordobesa, el mandatario sostuvo que desde entonces lo había declarado objetivo de interés de su Gobierno. La fecha fue citada como antecedente de la prioridad que, según explicó, se había dado a la búsqueda del presunto cabecilla.

El mensaje tras la captura en Montería

En su pronunciamiento, De la Espriella expresó un reconocimiento a la Policía por el operativo y reiteró su intención de perseguir a las estructuras criminales hasta su desmantelamiento. El mensaje acompañó el anuncio de la detención y la información sobre las funciones que presuntamente cumplía «Pata de Palo».

Así, el resultado divulgado este sábado tiene como centro la captura de un presunto mando de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. El procedimiento en zona rural de Montería fue presentado por el presidente como un golpe a esa organización y a su capacidad de coordinación en Córdoba, Antioquia, Bolívar y Sucre.