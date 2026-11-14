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Resumen: Un bus intermunicipal que viajaba de noche se volcó en la Ruta 45, cerca del desvío a Rivera. Aquí le contamos lo que se sabe del siniestro.

Bus que viajaba de Florencia a Bogotá volcó en el Huila: ocho muertos y 20 heridos en el accidente

El puente festivo arrancó con tragedia en las carreteras del sur de Colombia. Un accidente de tránsito registrado en la madrugada del sábado 14 de noviembre de 2026 dejó, según el reporte preliminar de las autoridades, ocho personas muertas y cerca de 20 heridas en la Ruta 45, en el departamento del Huila.

El siniestro se presentó alrededor de la 1:00 de la madrugada a la altura del kilómetro 6+500, en inmediaciones del peaje Los Cauchos y del desvío que conduce al municipio de Rivera, en el tramo entre Neiva y Campoalegre. El vehículo terminó volcado sobre la carretera.

Se trata de un bus de servicio intermunicipal afiliado a la empresa Cootranscaquetá, distinguido con el número interno 20400 y con capacidad para 40 pasajeros, que cubría la ruta Florencia (Caquetá)-Bogotá. Según los primeros reportes, el automotor había salido de Florencia hacia las 8:00 de la noche del viernes y el recorrido transcurría con normalidad hasta unos 15 kilómetros antes de Neiva, donde ocurrió el accidente.

Cootranscaquetá es una de las empresas tradicionales de transporte terrestre del sur del país y conecta a Florencia y los municipios del Caquetá con Bogotá, Neiva y Pitalito. El trayecto entre Florencia y la capital se hace por carretera y toma alrededor de 12 horas.

Los heridos, entre los que de manera preliminar se mencionan dos militares, un cantante y un abogado, fueron remitidos a centros asistenciales de Neiva, entre ellos las clínicas Mediláser y Emcosalud, donde reciben atención médica. Se espera que los centros asistenciales entreguen un reporte oficial sobre el estado de salud de los lesionados. El bus, con capacidad para 40 pasajeros, había salido de Florencia hacia las 8:00 de la noche del viernes.

¿Qué se sabe de las víctimas del accidente?

Entre las víctimas mortales figuran dos menores de edad y seis adultos, de acuerdo con los primeros reportes conocidos. Las autoridades adelantan las labores de identificación plena de los fallecidos, la mayoría de familias del Caquetá.

Los heridos, que presentan politraumatismos y fracturas, fueron trasladados en ambulancias a clínicas y hospitales de Neiva. Varios pasajeros quedaron atrapados entre la estructura del bus y fueron auxiliados por los organismos de socorro que llegaron al lugar durante la madrugada.

Los familiares de los pasajeros pueden acercarse a los centros asistenciales de Neiva, donde se concentra la atención de los heridos y el proceso de identificación de las víctimas.

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¿Cuál es la principal hipótesis del siniestro?

Aunque las causas del accidente aún son materia de investigación, una de las hipótesis que maneja la Policía de Tránsito y Transportes del Huila es que el conductor pudo haber sufrido un microsueño durante el recorrido nocturno. Unidades de criminalística adelantan la inspección técnica en el corredor vial.

No es la primera tragedia vial de gran magnitud en el departamento: en enero de 2023, un choque entre un camión y un bus en carreteras del Huila dejó nueve personas muertas, uno de los siniestros más recordados en las vías del sur del país.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores que salen a las carreteras durante el puente festivo a revisar el estado mecánico de los vehículos, respetar los límites de velocidad y hacer pausas para descansar, especialmente en recorridos nocturnos de larga distancia.

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