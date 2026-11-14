Cuatro mineros murieron tras una explosión en una mina de carbón en Chita, Boyacá

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Resumen: Cuatro mineros murieron por una explosión en una mina de carbón en la vereda La Playa, en Chita, Boyacá. Dos cuerpos fueron hallados a 150 metros de la entrada y dos a 450 metros. Las autoridades investigarán las causas y las condiciones de la mina.

Cuatro mineros murieron por una explosión en una mina de carbón de la vereda La Playa, en el municipio de Chita, en el norte de Boyacá. Los dos primeros cuerpos fueron recuperados en la mañana de este sábado 14 de noviembre y, cerca del mediodía, se confirmó que los otros dos trabajadores, que seguían atrapados a mayor profundidad, también habían muerto.

La emergencia comenzó la tarde del viernes 13 de noviembre. Según las autoridades, la explosión ocurrió cerca de las 5:00 p. m. en un túnel del que se extraía carbón, a unas dos horas del casco urbano del municipio. En ese momento había cuatro personas trabajando en el socavón.

Dos cuerpos a 150 metros y dos a 450 metros

El alcalde de Chita, Vladimir Riscanevo Poblador, explicó que los primeros dos cuerpos fueron hallados a unos 150 metros de la entrada de la mina. Los otros dos trabajadores se encontraban a cerca de 450 metros de la bocamina, una zona a la que los socorristas no pudieron llegar con facilidad por las condiciones que dejó la explosión.

«Una tragedia enluta a nuestro municipio por la explosión de esta mina en la que se encontraban cuatro personas trabajando», dijo el mandatario. Antes de confirmarse las muertes, señaló que se esperaba que los socorristas de la Agencia Nacional de Minería ubicaran a los dos desaparecidos, aunque las probabilidades de encontrarlos con vida eran muy remotas.

Durante la mañana, la Agencia Nacional de Minería (ANM) había informado que sus equipos de Salvamento Minero continuaban trabajando para avanzar en el rescate de las otras dos personas. Esa entidad explicó que, por las complejas condiciones causadas por el derrumbe, los rescatistas realizaron durante la noche labores de ventilación y adecuación del sostenimiento de la mina.

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Cómo se atendió la emergencia

De acuerdo con el director de la Defensa Civil en Boyacá, la emergencia fue atendida inicialmente por cinco voluntarios de esa entidad, que conformaron un equipo de primera respuesta y acompañaron las labores que adelantaba la comunidad. Después llegó el grupo de salvamento minero de la ANM, que inició las operaciones durante la madrugada.

El funcionario contó que la comunidad escuchó una fuerte explosión dentro del socavón. Una de las hipótesis apunta a una posible acumulación de gases, aunque aclaró que esa causa debe establecerse mediante las investigaciones. Otras fuentes oficiales hablan de una explosión de gas metano, uno de los riesgos más comunes de la minería subterránea de carbón.

Qué se investigará

Se trata de una explotación de carbón con varios socavones. Las autoridades deberán requerir a los titulares mineros para establecer las condiciones en las que operaba la mina y determinar las causas de la tragedia. El alcalde y la Defensa Civil coincidieron en que el caso será materia de investigación.

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Otra explosión en menos de un mes

La tragedia de Chita se suma a otras ocurridas en minas del país en los últimos meses. Según la agencia EFE, hace menos de un mes otra explosión en una mina dejó cuatro trabajadores muertos en el municipio de Landázuri, en Santander. El pasado 20 de agosto, al menos 13 personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto en Nariño.

La minería subterránea de carbón es una actividad habitual en varios departamentos de la región andina, donde las explosiones de gas metano son uno de los riesgos asociados a este trabajo. Por ahora, las autoridades de Chita acompañan a las familias de las víctimas mientras avanzan los procedimientos de recuperación de los cuerpos y las investigaciones sobre lo ocurrido en la mina.