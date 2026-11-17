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Resumen: Resumen: El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que 2.568 personas privadas de la libertad han sido trasladadas entre establecimientos penitenciarios del país para fortalecer el control institucional, prevenir alteraciones del orden público y reducir riesgos para internos, custodios y ciudadanía. La medida, una de las banderas de los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo De La Espriella, comenzó el mismo 7 de agosto y ha incluido a reclusos de alto perfil como Epa Colombia, Juan Guillermo Monsalve, Olmedo López, Sneyder Pinilla y Margareth Chacón. Según El Tiempo, el Inpec llegó a ordenar hasta 44 traslados por día.

Minuto30.com .- El Ministerio de Justicia y del Derecho informó que 2.568 personas privadas de la libertad han sido trasladadas entre establecimientos penitenciarios del país, una de las medidas insignia de la política carcelaria del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que acaba de cumplir sus primeros 100 días en el poder.

«Se trasladaron 2.568 personas privadas de la libertad entre establecimientos penitenciarios, para fortalecer el control institucional, prevenir alteración del orden público y reducir riesgos para los internos, el personal de custodia y la ciudadanía», señaló la entidad en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, acompañado de la etiqueta #MásDe100Milagros.

Una política que arrancó el primer día de Gobierno

Los traslados masivos de internos comenzaron el mismo 7 de agosto, día de la posesión presidencial. En las primeras horas de la nueva administración fueron reubicados 103 internos de estructuras criminales del Valle de Aburrá, y el Inpec confirmó después que fueron 403 las personas movilizadas en apenas dos días, distribuidas en cárceles de Bogotá, Valledupar, Girón, Palmira, La Dorada, Ibagué y Boyacá.

Desde entonces los movimientos han sido constantes. En octubre, el presidente anunció el traslado de 91 presos desde Montería, Sincelejo, Cartagena y Barranquilla, con el que declaró que se acabó la «guachafita» en las cárceles, y a comienzos de noviembre ordenó sacar a 33 privados de la libertad de San Andrés hacia Bogotá, en una operación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional.

Los traslados más sonados

Entre los movimientos más conocidos están los de Olmedo López y Sneyder Pinilla, señalados como los cerebros del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que salieron de guarniciones militares hacia la cárcel La Picota de Bogotá; el excongresista Wadith Manzur, investigado por el mismo caso, que también fue llevado a La Picota; y Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia, condenada por la Corte Suprema de Justicia por el vandalismo contra estaciones de TransMilenio, que fue trasladada a la cárcel de Picaleña, en Ibagué.

También cambiaron de reclusión Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar condenado y testigo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pasó de La Picota a la cárcel de Cómbita (Boyacá); Margareth Chacón, condenada por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que ha sido reubicada en dos oportunidades y hoy permanece en la cárcel El Pedregal de Medellín; y los cabecillas señalados de participar en el «tarimazo» de Medellín, entre ellos alias Douglas, alias Carlos Pesebre, alias Orejas y el exparamilitar Hernán Giraldo, distribuidos en penales de Bogotá, Palmira, Girón, Valledupar, La Dorada y El Barne.

«A los criminales les duelen los traslados y creen que intimidando a nuestros guardianes nos harán retroceder. Se equivocan: vamos a protegerlos, vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia», ha dicho el jefe de Estado al defender una medida con la que, según él, se acabaron los privilegios dentro de las prisiones.

Hasta 44 traslados por día

De acuerdo con una base de datos conocida por El Tiempo, entre el 7 de agosto y el 4 de noviembre el Inpec ordenó 3.951 traslados de personas privadas de la libertad, un promedio de hasta 44 movimientos diarios. El 92,4 % de los trasladados son hombres y 3.055 de ellos están condenados, mientras 796 aparecen como sindicados.

Las cárceles que más internos han recibido son Acacías (Meta), con 379 llegadas, y La Paz de Itagüí (Antioquia), con 359, seguidas de La Picota, Ibagué y Jamundí. La ruta más transitada ha sido Manizales–Itagüí, con 210 traslados, y los delitos que más aparecen en los registros son porte, tráfico o fabricación de armas (30,9 %), homicidio (28,8 %) y hurto (25,3 %).

La medida hace parte de la nueva hoja de ruta en materia de seguridad penitenciaria adoptada por el Gobierno nacional desde su llegada al poder.

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