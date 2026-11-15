«La canasta familiar no pagará IVA»: De La Espriella en la alocución de sus primeros 100 días

Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella aseguró, en su alocución por los primeros 100 días de Gobierno, que no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de este impuesto al sector agropecuario. Dijo que la Ley de Rescate Económico es un proyecto en construcción, que buscará consensos y que Hacienda estudia bajar la tarifa general del 19 % al 18 % o 17 %. También presentó el balance de recortes: 13,8 billones de pesos en 100 días.

El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario. El anuncio lo hizo durante su alocución de este domingo 15 de noviembre, con la que presentó el balance de los primeros 100 días de su Gobierno, según informó la Presidencia de la República.



Foto: Presidencia

«Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA. Mi propósito es proteger la canasta familiar y aliviar la carga tributaria de los ciudadanos», afirmó el Mandatario.

Un proyecto «en construcción»

Uno de los temas centrales de la intervención fue el proyecto de Ley de Rescate Económico, radicado por la administración en el Congreso de la República. De La Espriella subrayó que se trata de una iniciativa en construcción y que su Gobierno seguirá buscando consensos con todos los partidos y sectores para sacarla adelante.

El Presidente dijo que «nunca ha sido un punto de honor» para él que la ley se apruebe tal como fue presentada. «Yo soy un demócrata y estoy dispuesto a construir la mejor propuesta posible para la estabilidad fiscal del país», sostuvo, y agregó que si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, no tiene inconveniente en acogerla.

En ese contexto, reveló que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA del 19 % al 18 % o incluso al 17 %, y expresó que espera darle pronto al país buenas noticias sobre este asunto.

Balance de recortes en 100 días

El Jefe de Estado también presentó los resultados de la política de austeridad aplicada desde el pasado 7 de agosto. Según dijo, en estos primeros meses se logró un recorte histórico de 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, además de reducciones de hasta 65,5 % en contrataciones de prestación de servicios y una disminución de la alta burocracia, con vacancias de hasta 57,5 % en cargos de libre nombramiento y remoción.

Agregó que, en estos primeros 100 días, las entidades liberaron o identificaron cerca de 2,43 billones de pesos en recursos. De ese monto, la Aeronáutica Civil aportó la mayor parte, con 949.000 millones de pesos, sin afectar su misionalidad. Por su parte, el Ministerio de Hacienda optimizó más de 2,4 billones de pesos en apropiaciones, de las cuales 252.000 millones correspondieron a recorte directo.

De La Espriella explicó que el mayor recorte de la historia del país fue de aproximadamente 6 a 8 billones de pesos, a precios de hoy, mientras que la propuesta de su Gobierno plantea un recorte directo y permanente de más de 23 billones de pesos. «Y vamos a buscar aún más, con miras a lograr el 40 % del recorte estatal que anuncié en campaña», dijo.

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A esa política de austeridad se suma, según el Mandatario, la venta de activos improductivos de la Nación por 4 billones de pesos, al tiempo que se analizan otras alternativas que puedan darle caja al Estado sin afectar al ciudadano. Con todo, advirtió que «los recortes no son ingresos y la venta de activos toma tiempo».

«Mi verdadera reforma tributaria es la lucha contra la corrupción»

En su intervención, el Presidente afirmó que su Gobierno «no va a seguir pagando la cuenta de quienes destruyeron las finanzas públicas», y señaló que su verdadera reforma tributaria es la lucha contra la corrupción, con la que, dijo, se están acabando «los negociados, las mafias y los privilegios que desangraron al Estado durante tantos años».

De La Espriella sostuvo que, de no haber llegado a la Presidencia, hoy el país estaría hablando de exilio, de empresas quebradas o desvalorizadas y de un país destruido. «Colombia, gracias a Dios, decidió tomar otro camino y ese camino exige recuperar algo fundamental: la autoridad del Estado, la responsabilidad, la verdad», afirmó.

Y puntualizó: «Yo no vine a engañar a nadie; el país quedó destruido, quedó hecho añicos y ese milagro que queremos hacer es precisamente recuperar las finanzas públicas, recuperar la autoridad, la seguridad y la salud».

Lo que viene para la Ley de Rescate Económico

La Ley de Rescate Económico, que incluye entre sus puntos la devolución del IVA a los hogares de menores ingresos, continúa su discusión en el Congreso. El Presidente insistió en que el Gobierno mantendrá abiertas las conversaciones con las bancadas y los distintos sectores para definir la mejor propuesta posible, con el propósito de lograr la estabilidad fiscal del país sin trasladarle el costo a los alimentos de los hogares colombianos.

Con este anuncio, el Mandatario reiteró que la protección de la canasta familiar y del sector agropecuario será una de las líneas que guiarán la construcción final del proyecto.

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