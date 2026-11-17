Foto utilizada para ilustrar la nota. Foto: Redes Sociales

Resumen: Habría un cierre del paso en la variante de Popayán por una posible amenaza de explosivos, según información en redes sociales. No hay confirmación oficial del cierre ni de la presencia de un artefacto. La vía ya fue escenario de una explosión el 16 de octubre.

Habría cierre en la variante de Popayán por una posible amenaza de explosivos

Habría un cierre del paso en la variante de Popayán, en el Cauca, hasta que se garantice la seguridad de la vía por una posible amenaza de explosivos, según información que circula en redes sociales.

De acuerdo con ese reporte, el tránsito por este corredor estaría restringido. Hasta el momento no se conoce un comunicado oficial de la Policía, el Ejército ni la Alcaldía que confirme el cierre, el sector exacto afectado ni la existencia de algún artefacto.

Un corredor que ya ha sido blanco de amenazas

La variante de Popayán ya fue escenario de un hecho similar: el 16 de octubre una explosión dejó dos personas heridas y la vía fue cerrada por amenaza de explosivos, según reportó El Tiempo.

En las últimas semanas el norte del Cauca también ha registrado ataques con explosivos lanzados desde drones contra los peajes de Mondomo (7 y 11 de noviembre) y Villa Rica, según reportes de medios regionales y nacionales.

Se recomienda a los conductores que van a transitar por la zona consultar el estado de la vía antes de salir y atender las indicaciones de las autoridades. Minuto30 estará atento a cualquier confirmación oficial.

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