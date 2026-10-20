Resumen: El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el INPEC trasladó a 91 personas privadas de la libertad que seguían delinquiendo desde las cárceles: 46 desde Sincelejo, 41 desde Montería, 2 desde Cartagena y 2 desde Barranquilla. Además, en Girón se incautaron una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos. «Las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo», afirmó el mandatario, que ratificó su política de mano dura contra la criminalidad.

¡Se acabó la «guachafita» en las cárceles! De La Espriella anunció el traslado de 91 presos

Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella anunció la noche de este martes 20 de octubre que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) trasladó a 91 personas privadas de la libertad hacia otros establecimientos penitenciarios del país, como parte de la política de mano dura contra los criminales que siguen delinquiendo desde las prisiones colombianas.

El anuncio lo hizo el jefe de Estado a través de un mensaje en la red social X, en el que fue enfático: «¡Se acabaron los privilegios y la guachafita en las cárceles de Colombia!».

«He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!», afirmó el mandatario en su pronunciamiento.

Traslados desde cuatro ciudades

De acuerdo con el balance entregado por el presidente, de los 91 internos trasladados, 46 salieron de Sincelejo (Sucre), 41 de Montería (Córdoba), dos de Cartagena (Bolívar) y dos de Barranquilla (Atlántico). Todos fueron reubicados en otros establecimientos penitenciarios del país.

«¡Aquí se impone la autoridad del Estado!», sentenció De La Espriella, quien ha insistido en que su Gobierno no dará tregua a las estructuras criminales que pretenden seguir operando y dando órdenes desde los lugares de reclusión.

Lea también: INPEC ordena el traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota

Incautación en la cárcel de Girón

En el mismo mensaje, el presidente informó que en Girón (Santander) el INPEC, en coordinación con el GAULA de la Policía Nacional, incautó una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos, elementos que evidencian cómo algunos internos intentan mantener comunicación y operaciones ilegales desde dentro de los penales.

«¡Que les quede claro a los bandidos: las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo!», agregó el primer mandatario en su mensaje.

Una política que aplica desde el inicio de su Gobierno

Los traslados anunciados este martes hacen parte de una serie de decisiones similares que De La Espriella ha adoptado desde que llegó a la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto, con el objetivo de desarticular los centros de operación criminal que funcionan detrás de las rejas.

Días después de su posesión, 103 peligrosos capos de la cárcel de Itagüí fueron trasladados a penales de todo el país. Después ordenó el traslado a Bogotá de 20 presos señalados de integrar las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, y más tarde el de 39 reclusos de alto perfil de Barranquilla a penales de máxima seguridad.

También ordenó la reubicación de Olmedo López y Sneyder Pinilla, involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, hacia la cárcel La Picota, y el traslado del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a la penitenciaría de máxima seguridad de Cómbita.

El fin de semana, además, ordenó el traslado de los líderes criminales que siguen delinquiendo en la cárcel de San Andrés hacia ese mismo centro penitenciario de máxima seguridad.

También te puede interesar: «Ningún preso tendrá privilegios»: Abelardo De La Espriella ordena el traslado de Juan Guillermo Monsalve a la cárcel de Cómbita

Mensaje directo a los criminales

El presidente ha reiterado que su administración no permitirá que las prisiones del país sigan siendo utilizadas como centros de mando de organizaciones ilegales dedicadas a la extorsión, el narcotráfico y otros delitos que afectan a los ciudadanos.

Los operativos y requisas en los establecimientos penitenciarios se han intensificado en las últimas semanas, con incautaciones de teléfonos, tarjetas SIM y otros elementos prohibidos, en coordinación entre el INPEC y la Policía Nacional.

«No voy a ceder un solo milímetro en esta batalla contra la criminalidad. ¡La ley se respeta y el que la hace, la paga!», concluyó el presidente De La Espriella en su mensaje.