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    • Metrocable línea H está fuera de servicio por inconveniente técnico entre Oriente y Villa Sierra

    La línea H del Metrocable está fuera de servicio por una novedad técnica. El Metro informó la suspensión entre Oriente y Villa Sierra a las 9:24

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto de archivo de personal técnico en una torre del Metrocable
    Foto: Archivo Minuto30
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    Metrocable línea H está fuera de servicio por inconveniente técnico entre Oriente y Villa Sierra

    Resumen: El Metro de Medellín informó a las 9:24 de la mañana del 16 de noviembre que la línea H del Metrocable, entre Oriente y Villa Sierra, está temporalmente fuera de servicio por un inconveniente técnico. El aviso no indicó hora de reapertura. La línea tiene tres estaciones y 1,4 kilómetros de recorrido.

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    El Metrocable de la línea H, que conecta las estaciones Oriente y Villa Sierra, está temporalmente fuera de servicio este lunes 16 de noviembre. El Metro de Medellín informó a las 9:24 de la mañana que la suspensión obedece a un inconveniente técnico. El aviso corresponde a ese cable aéreo y no anuncia un cierre general de la red de transporte.

    La empresa comunicó la novedad a través de su cuenta oficial y, en ese primer reporte, no indicó una hora estimada para restablecer la operación. Tampoco precisó cuál es el componente o equipo relacionado con el inconveniente. Por esa razón, no es posible atribuir la suspensión a una causa más específica que la informada por el operador.

    Metro cable: la novedad afecta la línea H

    «Por inconveniente técnico, el Metrocable línea H (Oriente – Villa Sierra) está temporalmente fuera de servicio», señaló el mensaje difundido por el Metro. La información permite identificar el tramo afectado, pero no contiene un balance de pasajeros ni anuncia medidas adicionales de transporte para esta contingencia.

    Quienes tenían previsto utilizar este cable deben tener en cuenta el reporte antes de iniciar su recorrido. La hora de las 9:24 a. m. corresponde al aviso oficial sobre la suspensión, no a una hora de reapertura. Mientras no exista una nueva comunicación del operador, no debe darse por hecho que el servicio ya fue normalizado.

    La novedad se conoce durante la mañana del lunes festivo. El mensaje no relaciona la interrupción con lluvias, tormentas eléctricas ni trabajos de mantenimiento programado. Tampoco informa sobre un accidente. Presentar cualquiera de esas situaciones como explicación del cierre iría más allá de los datos publicados por la empresa.

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    Cuáles son las estaciones de la línea H

    De acuerdo con la ficha oficial del Metro de Medellín, la línea H cuenta con tres estaciones: Oriente, Las Torres y Villa Sierra. El sistema es un cable aéreo de 1,4 kilómetros de longitud, que forma parte de la conexión del transporte masivo con este sector de la ciudad.

    Seguir canal en WhatsAppMedellín Ciudad

    La estación Oriente está ubicada en la calle 50 con carrera 13 y funciona como punto de transferencia. La línea permite continuar desde allí hacia Las Torres y Villa Sierra. Esa identificación es importante para los viajeros, pues la red cuenta con varios cables y el aviso técnico de esta mañana se refiere específicamente al identificado con la letra H.

    La información técnica del operador señala que esta línea dispone de 55 telecabinas y diez pilonas. Cada cabina tiene capacidad para diez usuarios: ocho sentados y dos de pie. Su capacidad de diseño es de 1.800 pasajeros por hora y por sentido. Estos datos describen el sistema y no representan un cálculo de personas afectadas por la suspensión de hoy.

    La operación comercial de la línea H comenzó el 17 de diciembre de 2016, según la misma ficha institucional. El Metro publica allí las características del recorrido y los horarios de referencia de cada estación; sin embargo, un reporte de suspensión temporal debe consultarse por separado de esos horarios habituales.

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    Consultar los avisos del operador antes de viajar

    La recomendación para quienes se desplazan por este tramo es revisar las comunicaciones oficiales del Metro de Medellín y atender las indicaciones de su personal. Los reportes sobre el estado de la red pueden cambiar durante la atención de una novedad técnica, por lo que conviene verificar la información antes de llegar a la estación.

    Hasta el aviso consultado para esta nota, no se había informado una hora de normalización. La fotografía que acompaña esta publicación es de archivo y corresponde a la biblioteca de medios de Minuto30; no muestra la atención del inconveniente registrado este lunes.


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